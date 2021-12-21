تقرير: مانشستر يونايتد ينضم للراغبين في الظفر بهداف الدوري الأرجنتيني

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 11:08

كتب : FilGoal

ألفاريز

قالت صحيفة أولي الأرجنتينية إن مانشستر يونايتد انضم للأندية التي تواصلت مع ريفر بليت للظفر بالمهاجم الموهوب خوليان ألفاريز.

لاعب الأرجنتين البالغ عمره 21 عاما حصل على لقب هداف الموسم المنصرم من الدوري الأرجنتيني بعد تسجيل 18 هدفا وإرسال 7 تمريرات حاسمة.

وأشار التقرير إلى أن يونايتد سينافس بايرن ميونخ ويوفنتوس وبرشلونة للظفر باللاعب الذي يمتد عقده مع ريفر بليت إلى 2022.

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لكن ريفر بليت يأمل إقناع اللاعب بالبقاء لعام إضافي.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد ألفاريز 20 مليون يورو.

ومثل ألفاريز منتخب الأرجنتين في 5 مباريات آخرها ضد البرازيل في تصفيات كأس العالم في نوفمبر الماضي.

وتوج مع الفريق بكوبا أمريكا 2021.

جوليان ألفاريز ريفر بليت مانشستر يونايتد
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