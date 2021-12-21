التشكيل المتوقع لـ الزمالك - مفاضلة من كارتيرون في مركزين.. وجمعة يعوض عبد الشافي

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 11:05

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا - الزمالك

يجري الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لـ الزمالك مفاضلة في مركزين قبل لقاء المقاولون العرب.

ويستعد الزمالك للقاء المقاولون العرب على ملعب بتروسبورت في الجولة السابعة من الدوري المصري مساء اليوم الثلاثاء.

المدير الفني الفرنسي يفاضل بين مصطفى فتحي ويوسف إبراهيم "أوباما" في مركز صانع الألعاب، وقد يبدأ محمد أوناجم أو رازق سيسيه في مركز الجناح الأيمن لتعويض أحمد سيد زيزو العائد من المنتخب في كأس العرب.

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ويبدأ محمود علاء ومحمد عبد الغني في مركز قلب الدفاع، بينما من المتوقع أن يبدأ عبد الله جمعة أساسيا لتعويض غياب محمد عبد الشافي الغائب للإصابة.

ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة

الوسط: طارق حامد - إمام عاشور

أمامهما: مصطفي فتحي (يوسف إبراهيم "أوباما") - أشرف بنشرقي ، محمد أوناجم (رازق سيسيه)

الهجوم: عمر السعيد

الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد 13 نقطة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط.

الزمالك التشكيل المتوقع لـ الزمالك كارتيرون في الدوري
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