مدرب سوريا: اخترت صلاح في جائزة الأفضل.. لكن ليس في المركز الأول

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 10:41

كتب : FilGoal

محمد صلاح - إيفرتون وليفربول

أوضح فاليريو تيتسا مدرب سوريا اختياره لمحمد صلاح نجم مصر ضمن صوته في جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم في 2021.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وقال الروماني عبر القناة الأولى:"اخترت صلاح في المركز الثالث".

وأضاف "اختياري الأول كان ليونيل ميسي، ثم روبرت ليفاندوفسكي".

أخبار متعلقة
عبد الفتاح مفسرا تعيين أفضل حكام لمباريات الأهلي والزمالك: هل المعيد مثل الدكتور؟ مواعيد مباريات اليوم 21 ديسمبر 2021.. الزمالك والإسماعيلي وبرشلونة وزارة الرياضة الكاميرونية: فخورون بما قاله رئيس كاف.. وكنا نتمنى إقامة البطولة في فبراير كرة سلة - الخسارة الرابعة لحامل اللقب.. الأهلي يهزم الزمالك ويطارد الجزيرة

وأعلن فيفا ترشح صلاح للجائزة مع 10 نجوم آخرين وسيعلن الفائز في 17 يناير المقبل.

وجاء صلاح سابعا في ترتيب جائزة الكرة الذهبية للعام الحالي والتي نالها ليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين.

وترشح صلاح لجائزة فيفا للعام الرابع تواليا وأفضل مركز حققه كان الثالث عام 2018.

محمد صلاح جائزة الأفضل
نرشح لكم
عكاظ السعودية: اتحاد جدة ينوي فتح المفاوضات مع طارق حامد والنني بمشاركة مصطفى محمد.. سقوط جديد لـ جالاتا سراي في الدوري التركي سكاي ألمانيا: من بينهم هالاند.. صلاح يطلب تعزيزات هجومية من ليفربول لتجديد تعاقده مصطفى محمد أساسي في مواجهة أضنة ديمرسبور
أخر الأخبار
خبر في الجول – لحسم مصير كأس إفريقيا.. موتسيبي يدعو لاجتماع تنفيذي كاف قبل السوبر 16 دقيقة | إفريقيا
محمد سالم: واجهنا سوء توفيق ضد الزمالك.. كنا نستطيع التعادل 21 دقيقة | الدوري المصري
ليلة نكيتياه.. أرسنال يضرب سندرلاند بخماسية ويصعد لنصف نهائي كأس الرابطة 28 دقيقة | أوروبا
أسطورة المغرب لـ في الجول: الرجاء بمن حضر.. والإجهاد قد يؤثر على الأهلي 47 دقيقة | إفريقيا
مؤتمر كارتيرون: هذا ما أعجبني ضد المقاولون.. وسبب عدم تصعيد مهاجم شاب رغم غياب الجزيري ساعة | الدوري المصري
طارق حامد وعمر السعيد يغيبان عن لقاء الزمالك وغزل المحلة ساعة | الدوري المصري
عكاظ السعودية: اتحاد جدة ينوي فتح المفاوضات مع طارق حامد والنني ساعة | الدوري المصري
غيابات عديدة في قائمة ريال مدريد لمواجهة بلباو ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يوسف بلايلي يفسخ تعاقده مع قطر القطري 2 رسالة من ساسي لجمهور مصر عقب خطأ السولية ضد تونس 3 حوار في الجول - أجايي يكشف تفاصيل ما حدث مع موسيماني بعد استبعاده.. الذكريات الأفضل واللعب لـ الزمالك 4 قائمة كأس الأمم الإفريقية المبدئية – غياب طارق حامد وحسين فيصل.. وعودة تريزيجيه ورمضان واستمرار مروان