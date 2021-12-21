مدرب سوريا: اخترت صلاح في جائزة الأفضل.. لكن ليس في المركز الأول

أوضح فاليريو تيتسا مدرب سوريا اختياره لمحمد صلاح نجم مصر ضمن صوته في جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم في 2021.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وقال الروماني عبر القناة الأولى:"اخترت صلاح في المركز الثالث".

وأضاف "اختياري الأول كان ليونيل ميسي، ثم روبرت ليفاندوفسكي".

وأعلن فيفا ترشح صلاح للجائزة مع 10 نجوم آخرين وسيعلن الفائز في 17 يناير المقبل.

وجاء صلاح سابعا في ترتيب جائزة الكرة الذهبية للعام الحالي والتي نالها ليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين.

وترشح صلاح لجائزة فيفا للعام الرابع تواليا وأفضل مركز حققه كان الثالث عام 2018.