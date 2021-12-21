عبد الفتاح مفسرا تعيين أفضل حكام لمباريات الأهلي والزمالك: هل المعيد مثل الدكتور؟

فسر عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم إسناد مباريات الأهلي والزمالك تحديدا للحكام الدوليين.

وقال عبد الفتاح عبر القناة الأولى:"هذا يحدث في كل دوريات العالم، المباريات الكبيرة يديرها حكام دوليون لما تشهده من ضغوط غير عادية. لا يمكن إسنادها لوجه جديد".

وأضاف "كارلوس كيروش (مدرب مصر) من المفترض أنه يختار أفضل العناصر لأنه يرى من وجهة نظره أن الآخرين لا يستحقون اللعب على المستوى الدولي والمنتخبات، بينما يتابع ويضع عينيه على لاعبين آخرين".

وواصل "نفس المعيار نتبعه في التحكيم واختيار الحكام وفي أي عمل، هل الدكتور مثل المعيد؟ تعيين الحكام يكون حسب قيمة كل مباراة وصعوبتها، وهذا متبع أيضا في الاتحاد الدولي، فهو يصنف المباريات من صعبة جدا إلى صعبة، متوسطة ومباراة عادية".

وأردف "المباراة الصعبة جدا تكون بين فريقين متساويين في المستوى، يتمتعان بشعبية كبيرة، ولهما ضغوط إعلامية وجماهيرية مثل كلاسيكو إسبانيا، أو الأهلي والزمالك. كذلك مباريات الأهلي والزمالك ضد الإسماعيلي والاتحاد السكندري والمصري، لابد من إسنادها لحكام يتمتعون بخبرات عالية في تحمل الضغوط".

وأتم "أعمل هذه الفترة متطوعا ثم أخلاقيا، ووفقا للبروتوكول لابد من تقديم استقالتي وترك مطلق الحرية لاتحاد الكرة الجديد لاختيار ما يراه مناسبا لرئاسة اللجنة".

وتتعرض اللجنة لانتقادات كثيرة بسبب قرارات الحكام في مباريات الدوري المصري الممتاز، وكان آخر اعتراض قدمه فاركو يوم الإثنين احتجاجا على طرد لاعب المصري بعد خروجه من الملعب.

ويرأس عبد الفتاح لجنة الحكام منذ بداية الموسم الجاري خلفا لوجيه أحمد.

وقد لا يستمر عبد الفتاح، الحكم الدولي السابق، في منصبه بعد انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد المصري لكرة القدم في 5 يناير المقبل.