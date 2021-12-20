كرة سلة - الخسارة الرابعة لحامل اللقب.. الأهلي يهزم الزمالك ويطارد الجزيرة

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 23:19

كتب : محمد سمير

مايكل تومسون - الأهلي ضد الزمالك كرة سلة

استعاد الأهلي توازنه من جديد في منافسات دوري سوبر السلة بعد التغلب على الزمالك ضمن مباريات الجولة الرابعة من المسابقة.

وتغلب الأهلي على الزمالك في صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة بنتيجة 71-64، ليستعيد الأحمر توازنه بعد خسارة الجولة الماضية أمام مصر للتأمين.

أما الزمالك فتعرض للخسارة للمرة الرابعة على التوالي إذ لم يحقق أي فوز حتى الآن.

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وبدأ اللقاء بصحوة من فريق الزمالك الذي أنهى الفترة الأولى بنتيجة 23-14.

وعاد الأهلي من جديد في الفترة الثانية وأنهاها بالتعادل 32-32.

وتبادل الثنائي إدجار سوسا من الزمالك وعمرو الجندي من الأهلي التألق في الفترة الثالثة والتي انتهت في أخر ثانية 52-50 لصالح الأهلي بثلاث رميات حرة لمايكل تومسون.

وفي الفترة الرابعة والأخيرة استمر التعادل حتى الدقائق الخمسة الأخيرة قبل أن يتألق عمرو الجندي ويوسع الفارق إلى 62-57.

وشهدت الدقيقة الأخيرة صحوة بيضاء وتقلص الفارق إلى 67-64 قبل 43 ثانية من الناحية ولكن نجح الأهلي في حسم اللقاء بنتيجة 71-64.

وتقام مرحلة دور المجموعات من دوري سوبر رجال السلة بنظام المجموعة الواحدة بين الثمانية فرق ذهابا وإيابا لتحديد مركز كل فريق.

وانطلقت منافسات دور المجموعات يوم 10 من شهر ديسمبر على أن تنتهي تلك المرحلة يوم 28 من شهر يناير.

وتتأهل جميع الفرق إلى مرحلة ربع النهائي بنظام البلاي أوف، إذ يلعب الأول أمام الثامن، والثاني ضد السابع وهكذا في ربع النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل لنصف النهائي وهكذا حتى النهائي.

وتقام مباريات الجولة الخامسة مساء الجمعة.

وجاء ترتيب المسابقة عقب الجولة الرابعة كالآتي:

1- الجزيرة (8 نقاط)

2- الأهلي (7 نقاط)

3- الاتحاد (7 نقاط)

4- الاتصالات (7 نقاط)

5- مصر للتأمين (6 نقاط)

6- سبورتنج (5 نقاط)

7- سموحة (4 نقاط)

8- الزمالك (4 نقاط)

كرة سلة الأهلي الزمالك عمرو الجندي إدجار سوسا
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