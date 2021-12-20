هيثم شعبان: سيراميكا خسر نقطتين بالتعادل ضد الاتحاد

يرى هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا كليوباترا أن فريقه خسر نقطتين في مباراته ضد الاتحاد السكندري رغم تعادله المثير وتحويل تأخره بفارق هدفين لتعادل.

وتعادل سيراميكا مع الاتحاد اليوم الإثنين في استاد الإسكندرية بأربعة أهداف لكل فريق.

وتحدث هيثم شعبان لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "خسرنا نقطتين والمباراة كان بها مكاسب كبيرة قدرتنا في العودة في النتيجة".

وواصل "أشكر كل اللاعبين على المجهود المبذول منهم خاصة في الشوط الثاني وحتى بعد ذلك كنا نستطيع الفوز".

وأتم "حضرنا أنفسنا للمباراة بشكل جيد وصلنا مبكرا نعم لعبنا في ظروف استثنائية مثل لقاء فاركو لكننا استفدنا مما حدث سابقا وتأخرنا في الدخول لأجواء المباراة لمشاركة بعض اللاعبين لأول مرة بسبب الإصابات ولكن الكل أدى دوره بشكل جيد".

بتلك النتيجة وصل رصيد الاتحاد إلى تسع نقاط يحتل بهم المركز التاسع في جدول الترتيب.

فيما وصل رصيد سيراميكا إلى تسع نقاط ولكن فارق الأهداف جعله يحتل المركز السابع بفارق الأهداف عن فاركو والاتحاد على التوالي.