مرتضى: تأجيل فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك.. وعقد محمد إبراهيم سبب استبعاد هاني زادة

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تأجيل فتح باب الترشح لانتخابات النادي، 24 ساعة.

وقال مرتضى في فيديو نشره عبر صفحته على يوتيوب: "تأجيل فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك ليتم تلقي الترشيحات بداية من يوم الأربعاء المقبل بدلا من يوم الثلاثاء".

وكان مرتضى منصور قد أعلن أنه يعتزم خوض الانتخابات المقبلة، بعد عودة مجلس إدارته بحكم القضاء قبل أسابيع من نهاية ولايته، ليتسلم إدارة النادي بعد اللجنة المؤقتة الأخيرة برئاسة حسين لبيب.

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وفاز مرتضى منصور برئاسة نادي الزمالك للمرة الأولى في 2005، ثم عاد من جديد بفوزه في انتخابات 2014، ليتم إعادة انتخابه في 2017.

وأكمل مرتضى: "أمير مرتضى سافر على حسابه إلى الإمارات يقابل ناس من فيفا، قبل أن ينطلق إلى البرتغال لينهي كل (القاذورات) التي تركتها اللجنة، مثل قضايا شيكابالا ومحمد إبراهيم. قضية محمد إبراهيم كانت من أسباب استبعاد هاني زادة من قائمتي. رقم 1 في أسباب استبعاده هو ما حدث في عقد محمد إبراهيم. كل القضايا المفتوحة ضد النادي نحاول إغلاقها الآن".

وشدد "سلمت وزير الرياضة كل المصائب عندنا. كل لاعبي كرة القدم والطائرة واليد لم يحصلوا على مقدمات عقودهم. نبذل كل جهدنا. تم اقتراح أن أحصل على قرض ورفضت ذلك الأمر. علينا مديونيات بأكثر من 200 مليون جنيه في القضايا التي كان من المفترض أن نكسبها ولم يحضرها أحد".