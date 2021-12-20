زعيم الثغر يتجرع من كأس سموحة.. عودة مثيرة تنتج تعادلا جنونيا بين الاتحاد وسيراميكا

في شهر أكتوبر الماضي وفي الجولة الأولى من الدوري عاد الاتحاد السكندري من تأخره بأربعة أهداف لهدف ضد سموحة إلى التعادل بأربعة أهداف لكل فريق.

واليوم في شهر ديسمبر وفي الجولة السابعة من الدوري تجرع الاتحاد من نفس الكأس ضد سيراميكا كليوباترا.

وتعادل الاتحاد مع ضيفه سيراميكا بأربعة أهداف لكل فريق في استاد الإسكندرية.

الاتحاد كان متقدما في النتيجة بفارق هدفين مرتين، ولكن سيراميكا لم يستسلم وخرج متعادلا ف قمة مثيرة.

افتتح محمد عبد السلام أهداف المباراة في الدقيقة 12 وأدرك شادي حسين التعادل سريعا بعد دقيقتين فقط.

وبعد دقيقة واحدة سجل كريم الديب الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 33 أضاف كريم الديب هدفه الشخصي الثاني والثالث للاتحاد من ركلة جزاء.

لكن ما هي إلا أربع دقائق إلا ونجح شادي حسين في تسجيل هدفا جديدا له ولفريقه.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل أجوستينيو مابولولو الهدف الرابع للاتحاد.

وبدا أن فريق المدرب حسام حسن في طريقه لحصد النقاط الثلاثة.

لكن في الدقيقة 67 قلص محمد إبراهيم النتيجة بهدف ثالث لسيراميكا من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 87 سجل إيفانز منساه الهدف الرابع ليدرك التعادل لفريقه.

بتلك النتيجة وصل رصيد الاتحاد إلى تسع نقاط يحتل بهم المركز التاسع في جدول الترتيب.

فيما وصل رصيد سيراميكا إلى تسع نقاط ولكن فارق الأهداف جعله يحتل المركز السابع بفارق الأهداف عن فاركو والاتحاد على التوالي.

واعتمد الاتحاد في تشكيله الأساسي على مهاجم وحيد وهو مابولولو.

فيما اعتمد سيراميكا على ثلاثي هجومي بتواجد محمد إبراهيم وشادي حسين ومحمد توني.

📋بواتينج وأجوستينو في مقدمة هجوم سيد البلد، وشادي حسين بجوار ميسي في هجوم سيراميكا كليوباترا 🟢🔴#في_الدوري pic.twitter.com/B2tUQkkiMt — FilGoal (@FilGoal) December 20, 2021

ملخص اللقاء

بدأ اللقاء بضغط سريع جدا من الاتحاد وكاد محمد عبد السلام يسجل هدفا برأسية لكن عامر عامر تصدى له.

وفي الدقيقة 12 حول عبد السلام ركلة ركنية برأسية ارتدت من عامر ليسددها لاعب الاتحاد مرة أخرى لتسكن الكرة الشباك ويعلن عن الهدف الأول للاتحاد.

وبعد مرور دقيقتين فقط أرسل عمرو الحلواني عرضية رائعة من الناحية اليمنى حولها شادي حسين برأسية في الشباك ليدرك التعادل لسيراميكا.

لكن بعد دقيقة واحدة فقط أطلق كريم الديب تسديدة صاروخية بيسراه سكنت الشباك ليعلن تقدم الاتحاد مرة أخرى سريعا جدا.

وسجل مصطفى سعد هدفا لسيراميكا في الدقيقة 27 تم إلغائه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 29 حصل الاتحاد على ركلة جزاء بداعي لمسة يد على مصطفى سعد بعد تسديدة من خالد الغندور وحولها كريم الديب بنجاح في الشباك ليعلن عن الهدف الثالث لزعيم الثغر.

وفي الدقيقة 37 سجل شادي حسين هدفا ثانيا لسيراميكا برأسية قوية.

وبينما كان الشوط الأول ينتهي وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع أرسل بنجامين بواتنج عرضةي قابلها مابولولو بتسديدة في الشباك ليعلن عن الهدف الرابع للاتحاد.

وكاد باسم مرسي يسجل الهدف الثالث لسيراميكا في الدقيقة 56 لكن صبحي سليمان حارس الاتحاد تصدى له.

وبعد العودة لتقنية الفيديو احتسب الحكم ركلة جزاء لسيراميكا بعد عرقلة شادي حسين.

وحول محمد إبراهيم الركلة بنجاح ليعلن عن الهدف الثالث لفريقه.

وكاد شادي حسين يدرك التعادل لكن تسديدته ذهبت لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 87 وبعد مشاركته بدقيقتين فقط سجل إيفانز منساه الهدف الرابع لسيراميكا والتعادل في الوقت القاتل.

وتوقفت المباراة لعلاج الحارس صبحي سليمان واعترض الجهاز الفني للاتحاد على احتساب الهدف بداعي وجود مخالفة لصالح حارسه ودخل الجهاز الفني بقيادة حسام وإبراهيم حسن لأرضية الملعب وتحدثا مع الحكم محمد عادل.

احتسب الحكم ثماني دقائق وقت بدل من ضائع وكاد سيراميكا يقتل الاتحاد بهدف خامس لكن إيفانز منساه فضل التسديد بدلا من التمرير لباسم مرسي ليتصدى له حارس الاتحاد.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لكل فريق.