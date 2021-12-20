في مباراة بطلها "VAR".. إيسترن كومباني يحصد نقطته الأولى بالتعادل مع مصر للمقاصة

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 22:26

كتب : عبد الرحمن فوزي

صورة تقرير مباراة مصر للمقاصة وإيسترن كومباني

تعادل مصر للمقاصة مع إيسترن كومباني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب الكلية الحربية في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

التشكيل

بدأ مصر للمقاصة المباراة بخماسي في وسط الملعب، بينما قاد عرفة السيد وصلاح عاشور هجوم إيسترن كومباني

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لم تشهد المباراة فرص كبيرة من الفريقين طوال أحداثها سوى في بعض الاختبارات على مرمى إيسترن كومباني والتي تصدى لها أحمد بوسكا حارس المرمى.

وشهدت الدقيقة الـ 43 هدفا لمصر للمقاصة عن طريق سيرجي إريك من تسديدة أرضية من اخرج منطقة الجزاء ولكن بعد تدخل تقنية الفار، تم إلغاء الهدف لوجود خطأ في بداية الهجمة.

وفي الشوط الثاني تدخل الفار مرة أخرى لمراجعة حالة طرد للاعب مصر للمقاصة بعد تدخل بالمرفق على أسامة عزب ولكن الحكم لم يرى بأن اللقطة تحتاج إلى بطاقة حمراء واكتفى بالإنذار.

وفي الدقيقة الـ 60 تدخلت تقنية الفار مرة أخرى لاحتساب ركلة جزاء لمصر للمقاصة بعد لمس الكرة ليد مودي ناصر لاعب إيسترن كومباني.

وسدد حسام عبد الواحد ركلة الجزاء ولكن بوسكا نجح في التصدي للكرة بنجاح لتستمر النتيجة بالتعادل بدون أهداف.

بذلك التعادل حصل إيسترن كومباني على النقطة الأولى في الدوري المصري الممتاز ليستمر في المركز الـ 18 والأخير، بينما ارتفع رصيد مصر للمقاصة للنقطة السادسة في المركز الـ 14.

مصر للمقاصة إيسترن كومباني الدوري المصري الممتاز
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