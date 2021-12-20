كرة سلة - قبل القمة.. الجزيرة يواصل انفراده بصدارة دوري السوبر وفوز الاتحاد

واصل الجزيرة انفراده بصدارة جدول ترتيب دوري سوبر السلة عقب مرور أربع جولات بالعلامة الكاملة.

وتغلب الجزيرة على مصر للتأمين بنتيجة 82-60 في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الرابعة.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 8 نقاط في الصدارة منفردا قبل لقاء القمة بين الأهلي ضد الزمالك في ختام لقاءات الجولة.

أما مصر للتأمين فوصل رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث مؤقتا قبل لقاء الأهلي ضد الزمالك.

بينما حقق الاتحاد السكندري انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة بالتغلب على سبورتنج بنتيجة 83-75 في المباراة التي أقيمت على صالة الاتحاد.

ورفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني خلف الجزيرة، بينما وصل رصيد سبورتنج إلى 5 نقاط من فوز وحيد.

وأخيرا خطف المصرية للاتصالات فوزا صعبا على حساب سموحة بنتيجة 81-78.

رفع الاتصالات رصيده إلى 7 نقاط بينما وصل رصيد سموحة إلى 4 نقاط من أربع هزائم.

ويستضيف الأهلي فريق الزمالك في ختام مباريات الجولة الرابعة من منافسات دوري السوبر.

وجمع الأهلي خمس نقاط من أول ثلاث جولات بفوزين وخسارة، بينما تعرض الزمالك للهزيمة في الثلاث لقاءات.

وتقام مرحلة دور المجموعات من دوري سوبر رجال السلة بنظام المجموعة الواحدة بين الثمانية فرق ذهابا وإيابا لتحديد مركز كل فريق.

وانطلقت منافسات دور المجموعات يوم 10 من شهر ديسمبر على أن تنتهي تلك المرحلة يوم 28 من شهر يناير.

وتتأهل جميع الفرق إلى مرحلة ربع النهائي بنظام البلاي أوف، إذ يلعب الأول أمام الثامن، والثاني ضد السابع وهكذا في ربع النهائي بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل لنصف النهائي.