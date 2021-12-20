أبو ريدة يدعم الأهلي قبل مرانه.. وحضور رئيس الاتحاد القطري

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 20:49

كتب : حسام نور الدين

محمود الخطيب وهاني أبو ريدة

شهد مران الأهلي اليوم الإثنين في قطر حضور هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم من أجل دعم الفريق قبل مباراة كأس السوبر الإفريقي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي بعد غدا الأربعاء على ملعب أحمد بن علي في العاصمة القطري الدوحة.

والتقى أبو ريدة بمحمود الخطيب رئيس نادي الأهلي ورئيس البعثة أثناء زيارته.

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واطمأن أبو ريدة على البعثة وحرص على حضور جانب من مران الفريق.

كما شهد المران حضور الشيخ حمد بن خليفة رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم للاطمئنان على البعثة وحضور جانب من مران الفريق.

وحرص الخطيب على تهنئة بن خليفة على النجاح الكبير الذي شهدته بطولة كأس العرب والتي أقيمت في قطر من تنظيم، مؤكدا على أنها خرجت بصورة مشرفة وعكست القدرات المميزة التي تضمن نجاح البطولات الكبيرة، خصوصا قبل عام من تنظيم قطر إلى كأس العالم 2022.

ومن جانبه شدد بن خليفة على إنهاء جميع الترتيبات الخاصة بمباراة السوبر وبما يتعلق بها من جوانب تنظيمية.

وانضم اللاعبين الدوليين إلى المران الجماعي للأهلي بعد حصولهم على فترة راحة بعد مشاركتهم في كأس العرب 2021.

ويشارك الأهلي في السوبر بعد تتويجه بدوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي، بينما يشارك الرجاء بصفته حامل لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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