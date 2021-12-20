كرة طائرة - الأهلي والزمالك يختتمان الدور الأول من مرحلة التمهيدي بانتصار خامس

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 20:42

كتب : محمد سمير

فريق الأهلي للكرة الطائرة

واصل الأهلي والزمالك انتصاراتهما في ختام الدور الأول من المرحلة الأولى للدور التمهيدي من منافسات الدوري المصري للكرة الطائرة.

وتغلب الأهلي على سبورتنج في الجولة الخامسة بثلاثة أشواط دون مقابل.

وفاز الأهلي بنتيجة أشواط 25-21 و 25-11 و25-10.

أما الزمالك فقد نجح في تحقيق الفوز على فريق الطيران بنفس النتيجة بثلاثة أشواط دون مقابل.

وفاز الزمالك بنتيجة أشواط 25-21 و25-19 و25-17.

ويشارك 24 فريقا في دوري رجال الكرة الطائرة مقسمين على أربع مجموعات بواقع ستة فرق في المجموعة الواحدة.

وجاءت المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى: الأهلي - سبورتنج - هليوبوليس - إسكندرية للبترول - الزهور - الإعلاميين.

المجموعة الثانية: الزمالك - الطيران - الترسانة - الشمس - دلفي - بورسعيد.

المجموعة الثالثة: الجيش - بتروجت - القناة - مصر للبترول - طنطا - 6 أكتوبر.

المجموعة الرابعة: سموحة - الاتحاد - الداخلية - إيسترن كومباني - بني سويف - المنيا.

وتتأهل الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة من الدور التمهيدي (12 فريقا) إلى الدور قبل النهائي، ويتم تقسيم الـ 12 ناديا على مجموعتين بالنتائج التي تم تحقيقها مع الفريقين الصاعدين معه من المجموعة، ويلتقي كل فريق مع باقي الفرق التي لم يقابلها في الدور التمهيدي.

وتقام منافسات قبل النهائي في الفترة من 14 يناير إلى 31 من الشهر نفسه، ويتأهل أول أربعة أندية من المجموعتين إلى الدور النهائي ويقام بنظام دوري الدور الواحد في شهر مارس إذ يلعب كل فريق سبع مباريات.

بعد انتهاء ترتيب الفرق الثمانية الصاعدة يقام الدور الختامي من الدوري بنظام البلاي أوف، إذ يواجه صاحب المركز الأول نظيره الثامن بينما يلعب الثاني ضد السابع وهكذا وبنظام best of 3 أي الفائز في مباراتين يتأهل للدور التالي.

كرة طائرة الأهلي الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
تنس - نادال يعلن إصابته بفيروس كورونا خبر في الجول – أنس أسامة يشكو الزمالك بسبب مستحقاته.. وجلسة منتظرة مع مرتضى اسكواش - علي فرج يتأهل لنهائي مصري نيوزلاندي في بطولة بلاك بول كرة يد - منتخب مصر يهزم المغرب في دورة السعودية الدولية الودية
أخر الأخبار
مران الأهلي - أبو ريدة يدعم الفريق.. وحضور رئيس الاتحاد القطري 9 دقيقة | مصر
كرة طائرة - الأهلي والزمالك يختتمان الدور الأول من مرحلة التمهيدي بانتصار خامس 15 دقيقة | رياضات أخرى
إنفانتينو: نفهم أهمية كأس أمم إفريقيا.. ولكن نقلها لسبتمبر سيحل مشاكل الأندية الأوروبية 25 دقيقة | إفريقيا
رئيس كاف: علينا أن نبدأ كأس أمم إفريقيا يوم 9 يناير 46 دقيقة | إفريقيا
المحلة والبنك الأهلي يعطلان بعضهما عن مراكز المقدمة في الدوري المصري بالتعادل 57 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل في الدوري – عبد المنصف وميسي ونيمار على دكة الاتحاد.. وشادي حسين يقود هجوم كليوباترا ساعة | الدوري المصري
الجونة يخطف التعادل من إنبي في الـ +96 في الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
شاهد – اختبار ملعب الإسكندرية قبل لقاء الاتحاد وكليوباترا.. وتعليق من الحكم ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يوسف بلايلي يفسخ تعاقده مع قطر القطري 2 رسالة من ساسي لجمهور مصر عقب خطأ السولية ضد تونس 3 حوار في الجول - أجايي يكشف تفاصيل ما حدث مع موسيماني بعد استبعاده.. الذكريات الأفضل واللعب لـ الزمالك 4 قائمة كأس الأمم الإفريقية المبدئية – غياب طارق حامد وحسين فيصل.. وعودة تريزيجيه ورمضان واستمرار مروان