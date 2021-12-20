تشكيل في الدوري – عبد المنصف وميسي ونيمار على دكة الاتحاد.. وشادي حسين يقود هجوم كليوباترا

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 19:47

كتب : FilGoal

محمد عبد المنصف - الصورة من الموقع الرسمي للاتحاد السكندري

يجلس محمد عبد المنصف حارس مرمى الاتحاد السكندري على دكة بدلاء فريقه في مباراة الجولة السابعة من الدوري المصري.

وتضم دكة زعيم الثغر كل من عادل بدر "نيمار"، وأحمد عادل "ميسي" في تشكيل حسام حسن الذي ضم..

حراسة المرمى: صبحي سليمان

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الدفاع: مروان عطية – محمد عبد السلام – هشام صلاح – صبري رحيل

الوسط: أحمد نبيل "مانجا" – نادر رمضان – كريم الديب – خالد الغندور – بنجامين بواتنج

الهجوم: مابولولو

البدلاء: محمد عبد المنصف - محمد مجدي - مروان النجار - عادل بدر "نيمار" - فوزي الحناوي - كريم ممدوح - أحمد راشد - أحمد عادل "ميسي" - أحمد علي.

أما هيثم شعبان مدرب سيراميكا كليوباترا فبدأ بكل من..

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: محمود نعيم - محمود البدري - خالد صبحي - عمرو الحلواني

الوسط: محمد توني - بلال السعيداني - محمود نبيل - محمد إبراهيم

الهجوم :شادي حسين - مصطفى ميسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد كوكو - وليد عبد المنعم - عبد الله محمود - احمد محسن - مصعب البطاط - كوامي بونسو - ونيفول كوبينا- ايفانز منساه - باسم مرسي.

ويملك كلا الفريقين 8 نقاط من 6 مباريات، ويحتلا المركزين الثامن والتاسع.

الاتحاد السكندري سيراميكا كليوباترا
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