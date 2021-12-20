الجونة يخطف التعادل من إنبي في الـ +96 في الدوري المصري

خطف الجونة تعادلا قاتلا في الدقيقة 96 أمام إنبي ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري.

وسجل خالد قمر هدف التعادل في الدقيقة 96 من ركلة جزاء بينما كان إبراهيم يحيى قد افتتح التسجيل لإنبي التي أقيمت على ملعب خالد بشارة ضمن مباريات الجولة السابعة.

ورفع الفريقان رصيديهما إلى 8 نقاط في المركزين العاشر والحادي عشر ويتبقى لإنبي مباراة مؤجلة.

وبدأ اللقاء بضغط قوي من الضيوف وكاد جون إيبوكا افتتاح التسجيل لإنبي في الدقيقة الثانية.

وسدد إيبوكا تسديدة قوية من يمين منطقة جزاء الجونة ولكن أبعدها عماد السيد حارس المرمى إلى ركنية.

وتعرض إيبوكا لعرقلة من خارج منطقة جزاء الجونة بعد إعاقة عمرو طارق.

وترجم إبراهيم يحيى سيطرة إنبي المبكرة بهدف في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول.

ورفع محمد مرسي لاعب وسط إنبي الركلة الحرة بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء قابلها إبراهيم يحيى الخالي من الرقابة برأسية رائعة سكنت أعلى يمين المرمى.

وسيطر الجونة على الكرة بحثا عن إدراك التعادل وسط تماسك دفاعات إنبي.

وكاد إسلام عبد النعيم أن يعادل النتيجة في الدقيقة 19 بتسديدة قوية ولكن أبعدها محمود جاد عن مرمى إنبي.

وأنقذ عماد السيد هدفا مؤكدا في الدقيقة 31 بعدما أبعد تسديدة مهاب ياسر القوية من على حدود الست ياردات.

وفي الشوط الثاني بدأ الجونة بضغط قوي بحثا عن التعادل وسط تراجع فريق إنبي للدفاع.

وأنقذ محمود جاد هدفا محققا من رأسية خالد قمر في الدقيقة 65 بعدما تصدى لها ببراعة.

وباغت نور السيد دفاعات إنبي بتسديدة قوية في الدقيقة 84 ولكن مرت بعيدة عن القائم الأيمن.

وفشل الجونة في فك شفرة دفاعات إنبي قبل أن يتم احتساب ركلة جزاء قاتلة في الدقيقة 95.

ونجح خالد قمر في تسجيل هدف التعادل القاتل في الدقيقة 96 من ركلة الجزاء على يمين محمود جاد حارس المرمى.

ويلعب إنبي مباراته المقبلة أمام بيراميدز يوم السبت ضمن مباريات الجولة الثامنة، بينما الجونة يواجه طلائع الجيش مساء الثلاثاء المقبل.