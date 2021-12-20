شاهد – اختبار ملعب الإسكندرية قبل لقاء الاتحاد وكليوباترا.. وتعليق من الحكم

أجرى الحكم محمد عادل عدة اختبارات على أرضية ملعب استاد الإسكندرية للتأكد من قدرتها على إقامة مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا عليها.

وسقطت الأمطار والثلوج على الإسكندرية اليوم الإثنين وعلى أرضية الملعب وتم جرفه قبل ساعات من انطلاق المباراة.

واختبر الحكم أرضية المباراة المتضررة من سوء الأحوال الجوية وأكد قدرتها على استضافة المباراة.

وقال الحكم لمعاونيه إنه طالما أن الكرة تسير بشكل جيد دون إعاقة فلا يوجد ما يمنع إقامة المباراة.

كما طلب حكم المباراة من مدير الاستاد ردم بعض الحفر المتواجدة في الملعب بالرمال.

ويستضيف الاتحاد منافسه سيراميكا في سابع جولات الدوري المصري.