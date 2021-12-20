انتهت في الدوري – الاتحاد (4) - (4) كليوباترا.. المقاصة (0) - (0) إيسترن

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 19:33

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - فاركو

يقدم FilGoalcom تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة السابعة من الدوري المصري.

الاتحاد السكندري X سيراميكا كليوباترا

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لكل فريق.

ق90: 8 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق87: جووووووووووول راااابع لسيراميكا كليوباترا والتعاااادل القاااتل عن طريق إيفانز منساه.

ق67: جووووووووول ثااالث لسيراميكا كليوباترا من ركلة جزاء عن طريق محمد إبراهيم.

ق65: ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا بداعي عرقلة شادي حسين.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول المثير بتقدم الاتحاد بأربعة أهداف لهدفين.

ق45+4: جووووووووووول رااااابع للاتحاد عن طريق مابولولو بعدما حاول تسديد كرة زاحفة لكن لم يستطع عامر عامر التصدي له ليكمل الكرة في الشباك.

ق37: جووووووووووول شادي حسين يقلص النتيجة بهدف ثان لسيراميكا برأسية جميلة من داخل منطقة الجزاء.

ق33: جوووووووول ثااالث لزعيم الثغر عن طريق كريم الديب من ركلة جزاء.

ق30: ركلة جزاء للاتحاد بداعي لمسة يد على لاعب سيراميكا بعد تسديدة من خالد الغندور.

ق27: جووول؟ لا.. هدف ملغي لمحمود نعيم لاعب سيراميكا بداعي التسلل.

ق15: جووووووووووووووووووول يا ربااااااااااه كريم الديب يسجل الهدف الثاني للاتحاد بتسديدة رائعة جدا جدا من خارج منطقة الجزاء بيسراه.

ق14: جوووووووول التعااادل لسيراميكا برأسية ساقطة من شادي حسين بعد عرضية رائعة من عمرو الحلواني.

ق12: جوووووول أووول للاتحاد عن طريق محمد عبد السلام بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما تابع رأسيته المرتدة من تصدي لحارس سيراميكا.

ق6: عامر عامر يتألق ويحرم الاتحاد من هدف محقق إثر رأسية متقنة من محمد عبد السلام.

انطلاق المباراة.

مصر للمقاصة X إيسترن كومباني

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق44: الحكم يلغي الهدف بعد مشاهدة تقنية الفيديو بسبب حدوث خطأ من لاعب المقاصة ضد نظيره في إيسترن أثناء تسديد الكرة.

ق43: جوووووووول أووول للمقاصة بتسديدة قوية من سيرجي إريك.

انطلاق المباراة.

الاتحاد السكندري مصر للمقاصة سيراميكا كليوباترا إيسترن كومباني في الدوري
نرشح لكم
زعيم الثغر يتجرع من كأس سموحة.. عودة مثيرة تنتج تعادلا جنونيا بين الاتحاد وسيراميكا في مباراة بطلها الفار.. إيسترن كومباني يحصد نقطته الأولى بالتعادل مع مصر للمقاصة المحلة والبنك الأهلي يعطلان بعضهما عن مراكز المقدمة في الدوري المصري بالتعادل تشكيل في الدوري – عبد المنصف وميسي ونيمار على دكة الاتحاد.. وشادي حسين يقود هجوم كليوباترا
أخر الأخبار
زعيم الثغر يتجرع من كأس سموحة.. عودة مثيرة تنتج تعادلا جنونيا بين الاتحاد وسيراميكا دقيقة | الدوري المصري
في مباراة بطلها الفار.. إيسترن كومباني يحصد نقطته الأولى بالتعادل مع مصر للمقاصة دقيقة | الدوري المصري
قبل السوبر الإفريقي.. الأهلي يقيد 6 لاعبين جدد في قائمته الإفريقية 43 دقيقة | إفريقيا
هل تعرف أحداث مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان جيدا؟ اختبر نفسك 56 دقيقة | لعبة في الجول
مران الأهلي – أيمن أشرف يشارك في التدريبات الجماعية بشكل كامل 56 دقيقة | إفريقيا
جريليش: أحلم باللعب في الدوري الأمريكي ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - قبل القمة.. الجزيرة يواصل انفراده بصدارة دوري السوبر وفوز الاتحاد ساعة | رياضات أخرى
كرة سلة - الأهلي (47)-(40) الزمالك.. الفترة الثالثة ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يوسف بلايلي يفسخ تعاقده مع قطر القطري 2 رسالة من ساسي لجمهور مصر عقب خطأ السولية ضد تونس 3 حوار في الجول - أجايي يكشف تفاصيل ما حدث مع موسيماني بعد استبعاده.. الذكريات الأفضل واللعب لـ الزمالك 4 قائمة كأس الأمم الإفريقية المبدئية – غياب طارق حامد وحسين فيصل.. وعودة تريزيجيه ورمضان واستمرار مروان