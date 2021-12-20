تشكيل في الدوري – خماسي في وسط مصر للمقاصة.. عرفة السيد وصلاح عاشور يقودان إيسترن
الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 19:08
كتب : FilGoal
أعلن تامر مصطفى المدير الفني لمصر للمقاصة تشكيل فريقه المستدعى للقاء إيسترن كومباني اليوم الإثنين في سابع جولات الدوري.
وستقام المباراة في استاد الكلية الحربية.
وجاء تشكيل مصر للمقاصة كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد جدي
في الدفاع: علي فتحي- أحمد صبيحة- أحمد عبد المنعم- هشام شعبان
في الوسط: حسام عبد الواحد- كريم حلاوة- إريك سيرجي- محمد محسن- سعيد الونش
في الهجوم: أتولا جوزيف
أما تشكيل إيسترن كومباني جاء كالتالي:
في حراسة المرمى: أحمد محمد عبد الحليم
في الدفاع: أحمد ثابت- أسامة عزب- خالد مصطفى- عاصم سعيد
في الوسط: أحمد أبو بكر "موكشا"- كمال أبو الفتوح- محمود صقر- محمد ناصر "مودي"
في الهجوم: عرفة السيد- صلاح عاشور