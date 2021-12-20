عصام عبد الفتاح يرد عبر في الجول: إنذار حمودي كان بعد خروجه.. هذا ما قاله البنا

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام عن حديث بينه وبين محمود البنا حكم مباراة فاركو والمصري، التي فاز بها الفريق البورسعيدي 1-0، ويطالب فاركو بإعادتها بناء على رؤيتهم بخطأ إجرائي ارتكبه حكم المباراة.

وقال عبد الفتاح لـ FilGoal.com: "ما أكده حكم المباراة محمود البنا، وحكم تقنية الفيديو مصطفى عثمان، أن حمودي كان يخرج من الملعب وأثناء ذلك منح البنا إنذارا لأحد لاعبي فاركو للاعتراض".

وأضاف "بعد خروج حمودي، تحدث معه أحد لاعبي فاركو فرد حمودي بكلمة تستوجب الحصول على إنذار لا يمكن أن نقولها".

وشدد "بالتالي، منح البنا إنذارا كان الثاني لحمودي، واللاعب حاول دخول الملعب للاعتراض، لكنه نال الإنذار الثاني وهو خارج الملعب حسبما أوضح الحكم وحكم تقنية الفيديو".

وأكد "بمجرد دخول البديل، يتحول اللاعب المستبدل إلى بديل على الدكة، واللاعب الذي دخل في مكانه إلى لاعب أساسي".

وقال بيان فاركو إنه يطالب بإعادة المباراة "بعد أن شهدت خطأ تحكيميا من قبل حكم المباراة محمود البنا، عقب طرد اللاعب أحمد حمودي لاعب نادي المصري البورسعيدي بعد تأخره في تغييره وهو لازال في الملعب ولم يغادره ملعب اللقاء ولكن الحكم قام باستكمال المباراة بعد مشاركة بديله حتي نهاية اللقاء وهو الأمر المخالف للائحة ويقضي باعادة اللقاء".

وفي نفس الإطار، قال جون إدوارد المشرف العام على فريق الكرة بنادي فاركو إن ناديه قام رسميا بمحاطبة رابطة الأندية من أجل إعادة مباراة المصري البورسعيدي.

وأوضح إدوارد في تصريحات صحفية: "المباراة شهدت خطأ تحكيميا مخالف للائحة يستوجب إعادة المباراة. مراقب المباراة قام بتدوين الواقعة التي شهدها اللقاء بعد طرد أحمد حمودي لاعب المصري وهو لازال في الملعب ولم يغادره ملعب اللقاء ولكن الحكم قام باستكمال المباراة بعد مشاركة بديله حتي نهاية اللقاء".

وأضاف جون إدوارد أن مجلس إدارة نادي فاركو ينتظر القرار الرسمي من قبل لجنة الحكام في الواقعة التي شهدتها المباراة.

وأوضح جون إدوارد أنه يثق في قرارات رابطة الأندية أملا في اعطاء نادي فاركو حقه موضحا أنه على يقين أن هناك عدل في المنظومة التحكيمية.

فاز المصري على مضيفه فاركو بهدف اليوم الإثنين على ملعب برج العرب في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل حمودي هدف انتصار الفريق البورسعيدي الذي حقق فوزه الثالث على التوالي في الدوري، بينما خسر فاركو بعد انتصاره في المباريات الثلاث الماضية.

وارتقى المصري للمركز الثالث في ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 13 نقطة بينما فاركو السابع ورصيده 9 نقاط.