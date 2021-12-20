منافس جمال علام لـ في الجول: انظروا لأفكارنا ليس لأسمائنا

طالب محمد إبراهيم سالم، المرشح على رئاسة اتحاد الكرة المصري، الجمعية العمومية بالنظر لأفكار قائمته، وليس أسمائها.

وترشحت قائمة برئاسة سالم، رئيس نادي بولاق الدكرور، لتنافس قائمة جمال علام على مقاعد مجلس إدارة اتحاد الكرة، والتي تقام انتخاباته بنظام القائمة المغلقة.

سالم تحدث لـ FilGoal.com قائلا: "ترشحي حق مشروع، هذا حقنا ولسنا قائمة ظل".

وكشف "جاءت فكرة الترشح بعد الحديث عن إقامة انتخابات اتحاد الكرة في شهر نوفمبر فتواصلت مع الزملاء وبعدها قررنا الترشح بعد وجود قائمة مرشحة واحدة فقط بقيادة جمال علام".

وأوضح "ستكون قائمتنا اسمها في حب مصر، كان لدي غضب من سياسة التطبيع في اتحاد الكرة والاستقواء بالخارج. الاتحاد المصري لكرة القدم لابد أن يكون بقيادة قائمة منتخبة . لدي ثقة في القائمة كاملة".

وعن مقوماته قال سالم: "أنا من مواليد مركز البدارى في محافظة أسيوط، ليسانس أداب لغة عربية. تدرجت في مجلس إدارة نادي بولاق الدكرور من عضو لنائب ثم رئيس للمجلس من 2013-2017 وحققت مع النادي الصعود من الدرجة الرابعة إلى الثالثة وحققنا نتائج جيدة في تمهيدي كأس مصر".

وأضاف "لدي رؤية مستقبلية لقيادة الاتحاد. رسالتي لأعضاء الجمعية العمومية هي ألا ينظروا للقائمة كأسماء ولكن ينظروا لأفكارنا ،هناك أسماء مغمورة وصنعت عمل كبير".

وشدد "لدينا برنامج انتخابي قوي نستطيع تطبيقه على أرض الواقع ولدي تواصل مع أندية الجمعية العمومية منذ فترة طويلة".

وأكمل "المواطن المصري كان غاضبا بسبب سياسة التطبيع والاستقواء بالخارج والاتحاد كان خارج سياسة الدولة المصرية فالوقت الحالي لابد من وجود مجلس مصري. ننتظر من لجنة الانتخابات اعتماد القائمة ثم نبدأ جولتنا الانتخابية وزيارة كل الأندية".

أما محمد حسني عضو القائمة فقال لـ FilGoal.com: "كنت على تواصل مع محمد ابراهيم سالم رئيس نادي بولاق الدكرور واقترح منذ فترة بأن نخوض التجربة ونترشح لانتخابات اتحاد الكرة ووافقت وبدأ في تشكيل القائمة. القائمة تضم عناصر مميزة ولها خبرات إدارية".

وشرح "كنت لاعبا سابقا في سوهاج وعضوا بمجلس إدارة نادي سوهاج وطبيبا بشريا".