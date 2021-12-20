الشعباني: لم يكن لدينا لاعبي وسط على دكة البدلاء.. ويعلق على عرض نيجيريا

وفاز المصري على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال الشعباني في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "استحقينا الفوز اليوم، اليوم كانت مباراة بـ 6 نقاط لأننا فزنا على فريق خلفنا بنقطة واحدة".

وتابع "لم أعطي تعليمات للفريق بالرجوع إلى الخلف ولكن بالعكس كنا نضغط من بداية المباراة، ولكن التغييرات التي أجراها المدرب المحترم مجدي عبد العاطي بدخول مهاجم ثاني زادت من عمقهم، لذلك أجرينا تبديلات تعطينا عمق دفاعي وسيطرنا على المباراة مرة أخرى وكنا قادرين على تسجيل أهداف أخرى".

واستمر "في ظل تلك الظروف الصعبة التي يمر بها النادي، اللاعبين يكون تفكيرهم أكثر في الربح ولكن بالنسبة لي إذا أردت أن تفوز لا يجب أن تعود إلى الخلف".

وأضاف "بعد البطاقة الحمراء التي تلقاها لاعب فاركو، أخرجت عمرو موسي إلى منتصف الملعب واستحوذنا على الملعب بشكل كامل".

وأردف "اليوم لم يكن لدي أي لاعب وسط ملعب على دكة البدلاء، حسن علي وفريد شوقي كانوا غائبين وهم يعطونا قوة في نصف الملعب".

وشدد "بدأنا في استعادة بعض من لاعبينا مثل حسين رجب وإسلام عطية، وبإذن الله سيعود محمد عنتر وجريندو في أقرب وقت ليعطونا أكثر حلول هجومية".

وواصل "دعنا نأخذ كل خطوة على حدى، بالنسبة لي لقد قلتها مرارا، يجب أن نفكر في كل مباراة بشكل فردي، اليوم هناك تطور في مستوى اللاعبين الفردي والجماعي وهذا شيء جيد، ليس لدينا أهداف وطموح ولكن نريد أن نبني فريق محترم ومنافس بدون وضع ضغوطات على أنفسنا".

وتحدث الشعباني عن العروض التي ربطته بتدريب منتخب نيجيريا قائلا: "بالنسبة لي في الوقت الحالي أنا في نادي المصري، والعروض دائما موجودة في كل مكان وأنا موجود في النادي الذي أشعر فيه بالارتياح، وإذا كان الشخص يشعر بالارتياح والظروف كلها متاحة لا يجب أن يغير مكانه".لم

فوز المصري رفع رصيده للنقطة الـ 13 في المركز الرابع بفارق الأهداف عن الزمالك وبيراميدز أصحاب المركز الثاني والثالث، بينما توقف رصيد فاركو عند النقطة التاسعة في المركز الثامن.