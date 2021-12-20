مجدي عبد العاطي: الأزمة حدثت داخل الملعب وتم طرد حمودي خارجه

أبدى مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق فاركو تعجبه من إقامة مواجهة فريقه ضد المصري بـ 10 لاعبين للفريق البورسعيدي بعد طرد أحمد حمودي.

وتغلب المصري على فاركو بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بهدف سجله أحمد حمودي.

وطالب فاركو في بيان رسمي إعادة اللقاء بسبب قرار محمود البنا حكما للقاء بإشهار بطاقة حمراء في وجه حمودي استثناء استبداله ورغم ذلك شارك بديله في المتبقي من المباراة.

وكتب مجدي عبد العاطي عبر حسابه الشخصي على تويتر: "المشكلة حدثت داخل الملعب".

وكشف "اللاعبان حصلا على بطاقات صفراء داخل الملعب ثم بعد ذلك تم طرد حمودي خارجه".

المشكله حصلت جوه الملعب والاتنين خدوا انذارات جوه الملعب وبعدين طرد حموده وهو بره !!!!!! pic.twitter.com/IfMM8kyZHt — magdy abdelaty (@MagdyAbdElAty) December 20, 2021

وطرد الحكم محمود البنا، حمودي، خلال أحداث المباراة، لتأخره في الخروج لينال إنذارا ثانيا.

فاز المصري على مضيفه فاركو بهدف اليوم الإثنين على ملعب برج العرب في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل حمودي هدف انتصار الفريق البورسعيدي الذي حقق فوزه الثالث على التوالي في الدوري، بينما خسر فاركو بعد انتصاره في المباريات الثلاث الماضية.

وارتقى المصري للمركز الثالث في ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 13 نقطة بينما فاركو السابع ورصيده 9 نقاط.