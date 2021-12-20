ماذا يقول قانون كرة القدم في واقعة طرد أحمد حمودي

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 18:02

كتب : FilGoal

المصري - أحمد حمودي

احتج نادي فاركو رسميا على لعب المصري بـ 11 لاعبا، بعد أن طرد الحكم محمود البنا اللاعب المستبدل أحمد حمودي واستمر بديله أحمد شوشة في الملعب.

فماذا يقول قانون كرة القدم بخصوص التغييرات؟

الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون كرة القدم والخاصة بالتغييرات تقول، إن التغيير يتم فور نزول اللاعب البديل إلى أرض الملعب، ويصبح اللاعب المستبدل "بديلا" واللاعب البديل "لاعبا" داخل الملعب.

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ونال حمودي إنذارا ثانيا بعد خروجه مستبدلا، ولكنه ناله بسبب تباطؤه في الخروج.

فاز المصري على مضيفه فاركو بهدف اليوم الإثنين على ملعب برج العرب في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل حمودي هدف انتصار الفريق البورسعيدي الذي حقق فوزه الثالث على التوالي في الدوري، بينما خسر فاركو بعد انتصاره في المباريات الثلاث الماضية.

وارتقى المصري للمركز الثالث في ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 13 نقطة بينما فاركو السابع ورصيده 9 نقاط.

فاركو المصري أحمد حمودي
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