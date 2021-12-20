بقيادة رئيس بولاق الدكرور.. تعرف على قائمة اللحظات الأخيرة في انتخابات اتحاد الكرة

في اليوم الأخير قبل إغلاق باب الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلنت قائمة جديدة مشاركتها في الانتخابات بعد تراجع "ائتلاف إنكار الذات" عن خوض السباق.

وجاءت القائمة الأولى برئاسة جمال علام رئيس الاتحاد الأسبق، وتضم خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي السابق في منصب نائب الرئيس، بعضوية كل من عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو رابطة الأندية، وحازم إمام عضو الاتحاد السابق ونجم الزملاك السابق، ومحمد بركات مدير المنتخب السابق ونجم الأهلي السابق، ومحمد حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا وإيهاب الكومي ودينا الرفاعي.

وتضم القائمة الاحتياطية لهذه المجموعة كل من خالد أبو الوفا وعادل سلومة وعزة أبو الخير، حيث نالت القائمة تزكية أندية الرحلات بسوهاج وشبان المراغة وجرجا.

أما القائمة الثانية والتي أتت في اللحظات الأخيرة فجاء قوامها كالتالي:

محمد إبراهيم سالم – رئيس نادي بولاق الدكرور (رئيس)

محمد حسني – عضو مجلس إدارة نادي سوهاج ولاعبه السابق (نائب)

الأعضاء:

مؤمن زكريا – لاعب كرة قدم سابق

محمد حسن – أمين صندوق نادي طهطا

أسامة محمود البلم – مدير فني نادي طهطا ولاعبه السابق

حامد مرتضى – عضو مجلس إدارة نادي المراغة

مصطفى محمد – عضو المنطقة الرياضية بالصعيد

إسلام أبو العلا – عضو مجلس إدارة مركز شباب سوهاج

نيفين جمال – لاعبة كرة قدم سابقة

القائمة الاحتياطية:

مصطفى لطفي – مدرب كرة شاطئية سابق

شريف عبد المنعم – عضو مجلس إدارة مركز شباب سوهاج

نجلاء شبل – لاعبة كرة قدم سابقة