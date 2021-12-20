استاد الإسكندرية يكشف لـ في الجول موقف مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا

كشف محمد عبد الرازق مدير استاد الإسكندرية عن إقامة مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة من الدوري في موعدها.

وقال عبد الرازق لـ FilGoal.com: "المباراة ستقام. عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عاين الملعب وأكد ذلك".

وأضاف "الملعب حتى تلك اللحظة جاهز لإقامة المباراة. إلغاء المباراة سيحدث في حالة واحدة هو هطول المطر بكثافة خلال الساعتين اللتين تسبقان المباراة. المطر العادي لن يؤثر على أرض الملعب".

وتنطلق المباراة في الثامنة من مساء اليوم الإثنين.

ويملك كلا الفريقين 8 نقاط من 6 مباريات، ويحتلا المركزين الثامن والتاسع.

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