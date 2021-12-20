المصري يبطل مفعول فاركو ويحقق فوزه الثالث تواليا في الدوري

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 16:57

كتب : FilGoal

المصري

فاز المصري على مضيفه فاركو بهدف اليوم الإثنين على ملعب برج العرب في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل أحمد حمودي هدف انتصار الفريق البورسعيدي الذي حقق فوزه الثالث على التوالي في الدوري، بينما خسر فاركو بعد انتصاره في المباريات الثلاث الماضية.

وارتقى المصري للمركز الثالث في ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 13 نقطة بينما فاركو السابع ورصيده 9 نقاط.

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وسيطر فاركو على المباراة وكان الأكثر خطورة بينما المصري اعتمد على الكرات المرتدة واستطاع أوستن أموتو الانطلاق في اليسار ومرر الكرة عرضية ليتابعها أحمد حمودي بتسديدة على الطائر محرزا هدف اللقاء في الدقيقة 37.

ونال حمودي بطاقة صفراء في الدقيقة 63 وغادر الملعب في الدقيقة 69 مُستبدلا لكنه حصل على بطاقة صفراء ثانية ليطرد.

وفي الدقيقة 80 حصل عزمي غومة لاعب فاركو على بطاقة حمراء مباشرة بعد التحام قوي ضد كريم العراقي مدافع المصري.

وتراجع أداء فاركو بعد طرد لاعبه التونسي ليخسر الفريق، الذي يخوض موسمه الأول في الدوري الممتاز، للمرة الرابعة هذا الموسم.

وسيحل فاركو ضيفا على إيسترن كومباني يوم الجمعة بينما يستضيف المصري فريق الاتحاد.

فاركو المصري الدوري المصري
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