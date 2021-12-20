بعد إغلاق باب الترشح.. قائمتان تتنافسان في انتخابات اتحاد الكرة

تم إغلاق باب الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم المقرر إقامتها في الخامس من يناير القادم، وذلك في تمام الرابعة من عصر اليوم -الإثنين- 20 ديسمبر.

وتقدم قبل موعد الإغلاق قائمتان فقط لخوض السباق الانتخابي من أجل تحديد قوام مجلس اتحاد كرة القدم الجديد.

القائمة الأولى برئاسة جمال علام الرئيس الأسبق للاتحاد، تضم خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي السابق في منصب نائب الرئيس، وكل من محمد حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا وحازم إمام ومحمد بركات وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرفاعي.

بالإضافة إليهم تضم القائمة الاحتياطية كل من خالد أبو الوفا وعادل سلومة وعزة أبو الخير، حيث نالت القائمة تزكية أندية الرحلات بسوهاج وشبان المراغة وجرجا.

أما القائمة الثانية التي تقدمت اليوم فتضم كل من: محمد إبراهيم رئيس نادي بولاق الدكرور على مقعد الرئاسة ومحمد حسني على مقعد النائب، وكل من مؤمن جاد وأسامة محمود ومحمد حسن ومصطفى محمد وحامد مرتضى وإسلام عبد رب النبي ونيفين جمال على مقاعد الأعضاء.

أما القائمة الاحتياطية لهم فتضم كل من مصطفى لطفي وشريف عبد المنعم ونجلاء شبل، وتم تزكية القائمة من أندية سوهاج وطهطا والمراغة.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد كرة القدم يوم السبت القادم الأسماء النهائية للمرشحين بعد مراجعة أوراق الترشيح ومطابقتها بالشروط الواردة في اللائحة.

وكانت قائمة "إنكار الذات" برئاسة سامح فهمي وزير البترول السابق قد أعلنت تراجعها عن خوض سباق الانتخابات.