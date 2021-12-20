مدير سان جيرمان: لا جدال في نجاح ميسي معنا

يؤمن ليوناردو مدير باريس سان جيرمان أن ليونيل ميسي نجح في مسيرته الجديدة مع النادي.

ميسي انضم للفريق الباريسي قبل بداية الموسم الجاري قادما من برشلونة بعد عقدين من الزمان في صفوف البلوجرانا.

وقال ليوناردو في تصريحات لإذاعة Europe 1: "ليونيل ميسي لا جدال عليه بالنسبة لي".

وأضاف "إذا نظرت إلى أرقام ميسي، فإن الأشهر الستة الأولى له مذهلة. لقد شارك هو وكيليان مبابي في كل هدف للنادي تقريبًا. إنه حاسم".

وأكمل "باريس سان جيرمان مع ميسي أصبح أكثر قدرة على المنافسة. فهو يمكنه أن يحسم كل مباراة".

وتابع "من قال إنه يجب أن يركض 12 كيلومترا في كل مباراة؟ إنه يلعب بنفس الطريقة منذ 20 عامًا. يتغير الأمر عندما يكون لديك لاعبون آخرون بجوارك".

وأتم البرازيلي "ميسي يستطيع التكيف لأنه عبقري".

ظهر ميسي في 15 مباراة في جميع المسابقات مع باريس سان جيرمان حتى الآن، وسجل 6 أهداف وصنع 5.