مهند لاشين: هذه أبرز المكاسب التي خرج بها منتخب مصر من كأس العرب

يؤمن مهند لاشين لاعب وسط منتخب مصر بأن الفريق خرج بالعديد من المكاسب من بطولة كأس العرب.

واحتل المنتخب المصري المركز الرابع في البطولة التي أقيمت في قطر هذا الشهر وشهدت الظهور الدولي الأول للاشين

وقال لاشين في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة: "أود أن أشكر الجهاز الفني لمنتخب مصر على إتاحة الفرصة والتواجد مع المنتخب في هذه البطولة، هذه شجاعة تحسب لهم عكس أجهزة فنية أخرى".

وأضاف "جميع العناصر الجديدة جنود لمنتخب مصر في أي وقت، أرى أننا قدمنا بطولة جيدة، كان هدفنا منذ أول تجمع أن نحصل على البطولة".

وأكمل "على الرغم من أننا لم نلعب مع بعضنا البعض قبل ذلك وهذا أول ظهور لنا، لكن كان كل حديثنا هو أننا نحن نرتدي قميص منتخب مصر ومطالبين دائمًا بالفوز واللعب بجدية منذ أول مباراة".

وتابع "الأداء كان يتطور من مباراة لمباراة، وحصلنا على العديد من المكاسب وأتمنى أن نبني على ذلك في المستقبل".

وواصل "أبرز المكاسب؟ وجوه جديدة تنضم لأول مرة للمنتخب، اكتسبنا الثقة، حدث انسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى، كسبنا احترام الجميع في بطولة كبيرة رغم الضغط الجماهيري والإعلامي".

أما عن أبرز الكواليس، فقال "كان هناك اهتمام كبير من اللاعبين المحترفين في الخارج، فقد تواصل معنا محمد صلاح أكثر من مرة سواء قبل المباريات لتشجيعنا أو بعدها للمباركة أو دعمنا للقادم".

واستمر "كارلوس كيروش كان يقول لنا العبوا بحرية واستمتعوا وأظهروا للناس موهبتكم وأنكم لاعبين جيدين".

وأتم "أسلوب لعبه بسيط يسهل من طريقة لعبنا، كان يعقد معنا اجتماعات كثيرة لكي نحفظ أسلوبه وقد كان".