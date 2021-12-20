خبر في الجول - تأجيل فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك لمدة 24 ساعة

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 14:22

كتب : إبراهيم رمضان

مرتضى منصور - الزمالك

علم Filgoal.com أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور قرر تأجيل فتح باب الترشح لانتخابات النادي والإعلان الرسمي عنه لمدة 24 ساعة.

وكان من المقرر أن يعلن الزمالك رسميا في الصحف عن فتح باب الترشح اليوم -الإثنين- 20 ديسمبر، على أن يتم فتح باب الترشح غدا -الثلاثاء- 21 ديسمبر.

بذلك سيصدر الزمالك إعلانه الرسمي عن فتح باب الترشح غدا -الثلاثاء- على أن يتم فتح الباب لتلقي طلبات المرشحين بعد غد -الأربعاء- 22 ديسمبر.

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وكان مرتضى منصور قد أعلن أنه يعتزم خوض الانتخابات المقبلة، بعد عودة مجلس إدارته بحكم القضاء قبل أسابيع من نهاية ولايته، ليتسلم إدارة النادي بعد اللجنة المؤقتة الأخيرة برئاسة حسين لبيب.

وفاز مرتضى منصور برئاسة نادي الزمالك للمرة الأولى في 2005، ثم عاد من جديد بفوزه في انتخابات 2014، ليتم إعادة انتخابه في 2017.

الزمالك انتخابات الزمالك مرتضى منصور
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