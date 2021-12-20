انتهت في الدوري - فاركو (0) (1) المصري

تابع مباشرة مباراة فاركو والمصري اليوم الإثنين في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق80: طرد عزمي غومة لاعب فاركو

ق69: طرد أحمد حمودي لاعب المصري بعد استبداله، اللاعب حصل على بطاقة صفراء ثانية ليغادر الملعب

ق51: رزقي حمرون توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة وتصدى لها الحارس عصام ثروت ثم تابعها عمرو جمال بتسديدة مباشرة وتصدى لها المدافع أحمد شديد قناوي من على خط المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37: جوووووووووول! أحمد حمودي يسجل الهدف الأول للمصري بعد تمريرة عرضية من أوستن أموتو

ق25: تسديدة قوية من أحمد صغيري لاعب فاركو لكن الكرة تمر بجوار القائم الأيسر لمرمى المصري

ق17: حضور جماهيري في ملعب برج العرب الذي لم يتأثر بأمطار غزيرة هطلت على الإسكندرية

ق16: إصابة محمد صبحي حارس فاركو بعد اصطدامه بزميله أحمد مودي

ق13: ضغط مستمر لفاركو وركلة ركنية

ق10: بطاقة صفراء لعمرو جمال بعد سقوطه في منطقة جزاء الاتحاد، الحكم رأى أنه تحايل للحصول على ركلة جزاء

بداية المباراة