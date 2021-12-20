تشكيل الدوري - عمرو جمال يقود فاركو.. وحمودي والشيخ في هجوم المصري

أعلن فاركو والمصري تشكيل مبارتهما اليوم الإثنين في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل فاركو:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : رامي صبري - أحمد عبد العزيز "مودي" - أحمد عوض

خط الوسط : عزمي غومة - أحمد الصغيري - سوكاري - محمود جهاد

خط الهجوم : رزقي حمرون - هشام فتح الله - عمرو جمال

بينما المصري:

حارس المرمى: عصام ثروت

الدفاع: أحمد شديد - أحمد علاء - عمرو موسى - كريم العراقي

وسط الملعب: حجاج عويس - عمرو موسى - ايزي إيميكا

الهجوم: أحمد حمودي - أوستن أموتو - أحمد الشيخ

وتنطلق المباراة الساعة 3 عصرا ويحتضنها ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.