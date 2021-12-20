تشكيل الدوري - عمرو جمال يقود فاركو.. وحمودي والشيخ في هجوم المصري
الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 14:18
كتب : FilGoal
أعلن فاركو والمصري تشكيل مبارتهما اليوم الإثنين في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل فاركو:
حراسة المرمى : محمد صبحي
خط الدفاع : رامي صبري - أحمد عبد العزيز "مودي" - أحمد عوض
خط الوسط : عزمي غومة - أحمد الصغيري - سوكاري - محمود جهاد
خط الهجوم : رزقي حمرون - هشام فتح الله - عمرو جمال
بينما المصري:
حارس المرمى: عصام ثروت
الدفاع: أحمد شديد - أحمد علاء - عمرو موسى - كريم العراقي
وسط الملعب: حجاج عويس - عمرو موسى - ايزي إيميكا
الهجوم: أحمد حمودي - أوستن أموتو - أحمد الشيخ
وتنطلق المباراة الساعة 3 عصرا ويحتضنها ملعب برج العرب في الإسكندرية.
وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.