تنس - نادال يعلن إصابته بفيروس كورونا

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 13:41

كتب : FilGoal

رافاييل نادال

أصيب رافاييل نادال نجم التنس الإسباني بفيروس كورونا قبل نحو شهر من بطولة أستراليا المفتوحة.

وقال نادال في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "تحياتي للجميع، عند عودتي إلى إسبانيا بعد المشاركة في دورة أبو ظبي، جاءت نتيجتي إيجابية في الفحص الذي خضعت له عند وصولي الى إسبانيا".

المصنف السادس عالميا عاد قبل أيام للمشاركة في منافسات التنس بعد غياب 4 أشهر بسبب الإصابات.

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وذلك خلال مشاركته في دورة أبو ظبي الاستعراضية والتي خسر فيها أمام البريطاني أندي موراي.

نادال كان قد انسحب من المشاركة في بطولتي ويمبلدون وأولمبياد طوكيو.

وكشف نادال صاحب الـ35 عاما قراره بعد أيام من خروجه من نصف نهائي بطولة رولان جاروس على يد نوفاك ديوكوفيتش الذي توج بالبطولة.

وكتب نادال عبر حسابه على "تويتر" وقتها: "لقد قررت عدم المشاركة في بطولة ويمبلدون والألعاب الأولمبية في طوكيو، وهذا قرار ليس من السهل أبدا اتخاذه، لكن بعد الاستماع إلى جسدي ومناقشته مع فريقي أدركت أنه القرار الصحيح".

وتابع "الهدف هو إطالة مسيرتي المهنية والاستمرار في فعل ما يجعلني سعيدا والتنافس على أعلى مستوى ومواصلة القتال من أجل تلك الأهداف المهنية والشخصية بأقصى مستوى من المنافسة".

وواصل "الوقاية الرياضية من الإفراط في استهلاك جسدي يعد عاملا مهما للغاية في هذه المرحلة من مسيرتي المهنية من أجل محاولة الاستمرار في التنافس من أجل أعلى مستوى من المنافسة والألقاب".

رافاييل نادال
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