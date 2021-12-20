خبر في الجول – أنس أسامة يشكو الزمالك بسبب مستحقاته.. وجلسة منتظرة مع مرتضى

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 13:33

كتب : إبراهيم رمضان

أنس أسامة - مصر سلة

علم FilGoal.com أن أنس أسامة لاعب فريق الزمالك لكرة السلة تقدم بشكوى ضد النادي بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

ويصل أنس أسامة إلى القاهرة يوم السبت المقبل قادما من قطر بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الذي يخضع له في مركز "أسباير"، بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وكان أسامة قد أصيب بتمزق في غضروف الكتف، خضع إثره لعلمية جراحية.

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وعقب عودته إلى مصر، سيتم عقد جلسة بين اللاعب وبين مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، في حضور أحمد عادل عبد الفتاح المسؤول عن ملف الألعاب الأخرى في القلعة البيضاء، وذلك لتسوية موضوع الشكوى.

وطالب أنس أسامة في هذه الشكوى المقدمة إلى اتحاد كرة السلة بفسخ عقده مع الزمالك، كما علم FilGoal.com أن بعض اللاعبين داخل فريق السلة لم يحصلوا على مقدم التعاقد ومستحقات أخرى عن هذا الموسم.

يذكر أن أسامة سيبدأ في نزول الملعب بصورة تدريجية، بينما ستصبح عودته ممكنة بنسبة كبيرة في بداية الدور الثاني لدوري السوبر.

الزمالك أنس أسامة
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