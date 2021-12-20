استاد الإسكندرية لـ في الجول: أرضية الملعب تأثرت بالأمطار.. تأجيل لقاء الاتحاد في يد الحكم

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 13:04

كتب : هاني العوضي

استاد الإسكندرية

أوضح محمد عبد الرازق مدير استاد الإسكندرية حالة أرضية الملعب بعد هطول أمطار وثلوج في المدينة الساحلية قبل ساعات من لقاء الاتحاد وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الرازق لـFilGoal.com:"للحفاظ على أرضية الملعب، غطينا مساحة كبيرة بطبقة عازلة".

ثم استدرك "لكن بعض المناطق تأثرت وملأتها المياه نظرا لأن الطبقة العازلة لا تغطي مساحة الملعب كاملا".

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وأتم "قرار إقامة لقاء الاتحاد أو تأجيله يعود إلى الحكم".

وعلم FilGoal.com أن أرضية ملعب برج العرب لم تتأثر كثيرا من هطول الأمطار في الإسكندرية وبالتالي الاستاد جاهز لاستضافة لقاء فاركو والمصري عصر اليوم الإثنين.

بينما مباراة الاتحاد وسيراميكا ستنطلق الساعة 8 مساء.

شاهد أرضية استاد الإسكندرية.

بينما برج العرب يبدو جاهزا.

استاد الإسكندرية استاد برج العرب الدوري المصري
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