توتنام يودع دوري المؤتمر الأوروبي بسبب ما حدث أمام رين

ودع توتنام الإنجليزي مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي بعد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باعتباره خاسرا لمباراة ستاد رين الفرنسي 0-3.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان يوم الأحد اعتبار توتنام خاسرا 0-3 لعدم حضور المباراة، وبالتالي توديع المسابقة.

وكشف توتنام قبل المباراة عدم قدرته على خوض المباراة بسبب إصابة 13 فردا في النادي بفيروس كورونا.

وهو ما انتقده رين الفرنسي قائلا إن النادي الإنجليزي اتخذ قرارا أحاديا.

وأوضح يويفا يوم السبت التالي أنه لم يجد حلا يرضي الطرفين، لذلك سيلجأ إلى هيئته الخاصة بالرقابة والانضباط والأخلاقيات لاتخاذ القرار المناسب.

وأعلنت اللجنة القرار يوم الأحد باعتبار توتنام خاسرا.

رين كان قد تصدر ترتيب المجموعة السابعة وتأهل للدور ثمن النهائي.

بينما احتاج توتنام للفوز للتأهل للملحق الذي يلعب فيه وصفاء دوري المؤتمر ضد ثوالث الدوري الأوروبي.

واحتل توتنام المركز الثالث في ترتيب المجموعة مبتعدا بثلاث نقاط عن الوصيف فيتيسه الهولندي الذي تأهل رسميا بعد إقصاء الفريق اللندني.

وكانت مباراة توتنام ضد برايتون في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز قد تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا في فريق سبيرز.