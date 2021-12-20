وكيله يجيب.. هل ينضم هالاند لـ برشلونة؟

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 11:04

كتب : FilGoal

إيرلنج هالاند

رد مينو رايولا وكيل أعمال إرلينج هالاند نجم دورتموند على سؤال هل بإمكان الأخير الانضمام لنادي برشلونة؟

إيرلينج هالاند

النادي : بوروسيا دورتموند

برشلونة

وقال الإيطالي في تصريحات نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:"هل ينتظر هالاند فريق برشلونة؟ هالاند قد ينتظر أي ناد".

وواصل "لم نتفق على انضمامه لفريق آخر. سنرى أفضل خيار، ولا أستبعد بقاءه لموسم آخر في دورتموند".

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وأضاف "برشلونة يبقى واحدا من أكبر أندية العالم رغم وضعه الحالي. خلال عام أو إثنين سيعود. برشلونة لديه القدرة على عقد صفقات اقتصادية مميزة".

وتترقب أندية كبيرة موقف المهاجم النرويجي مع دورتموند، الذي قد يبيع اللاعب بمبلغ كبير بعدما انتدبه في يناير 2020 مقابل 20 مليون يورو فقط.

وتألق هالاند (21 عاما) مع دورتموند وسجل 76 هدفا وأرسل 20 تمريرة حاسمة في 75 مباراة فقط.

ويمتد عقد هالاند مع دورتموند إلى 2024.

هالاند دورتموند برشلونة
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