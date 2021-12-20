مدرب الأهلي يحذر لاعبيه: الرجاء يضم عناصر مميزة في كل المراكز

أوضح سامي قمصان المدرب العام للأهلي أن فريقه يستعد جيدا لمباراة الرجاء المغربي التي تجمع الفريقين يوم الأربعاء المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وقال قمصان في تصريحات نشرها المركز الإعلامي للأهلي عن المباراة: "أنها بطولة مهمة للغاية نسعى الفريق إلى الفوز بها".

وأضاف "الجهاز الفني يحضر للمباراة بشكل مناسب ودرس فريق الرجاء المغربي جيدا ويقدر ما يملكه من تاريخ كبير على الصعيد الإفريقي وكذلك ما يضمه من عناصر مميزة في كل المراكز".

وأشار قمصان إلى أن الأجواء في معسكر الفريق مثالية للغاية وأن هناك حالة من التركيز الشديد لدى اللاعبين، خاصة بعد انضمام مجموعة الدوليين للبعثة، وأن الجهاز الفني منح الراحة المناسبة لهم للتخلص من الإجهاد عقب المشاركة في بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر.

وعن الصفقات الجديدة التي ستشارك لأول مرة في السوبر الإفريقي قال إنهم يمثلون إضافة حقيقية لكل الخطوط، وأنهم اندمجوا في الفريق وأصبحوا جاهزين تماما للمشاركة في اي وقت، وأن الأهلي فريق كبير يشارك في العديد من البطولات ويحتاج لوفرة من اللاعبين المميزين.

وشدد قمصان على أن حضور جماهير الأهلي في مدرجات ملعب المباراة سيكون له إيجابي تأثير كبير على أداء الفريق، وتمنى أن يكون التوفيق حليفا للاعبين خلال اللقاء وتحقيق الفوز بكأس السوبر.