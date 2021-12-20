وكيل سيف الدين الجزيري يجيب.. هل تلقى اللاعب عروضا؟

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 10:39

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري يحتفل بهدف تونس الأول في عمان

أوضح علاء أباظة وكيل أعمال سيف الدين الجزيري نجم تونس والزمالك اهتمام أندية خليجية بالحصول على خدمات الأخير.

وقال أباظة عبر قناة الحياة:"لا يوجد شيء رسمي".

ثم استدرك "لكن هناك اتصالات".

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وواصل "من قطر والإمارات والسعودية".

وتألق الجزيري (28 عاما) في كأس العرب مع نسور قرطاج ونال الميدالية الفضية وتوج بلقب هداف البطولة بعدما سجل 4 أهداف.

وانتقل المهاجم للزمالك في يناير الماضي وشارك مع الفريق في 30 مباراة وسجل 5 أهداف وأرسل 8 تمريرات حاسمة.

ويمتد عقد الجزيري مع الزمالك إلى 2024.

سيف الدين الجزيري الزمالك
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