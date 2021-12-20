وكيل سيف الدين الجزيري يجيب.. هل تلقى اللاعب عروضا؟
الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 10:39
كتب : FilGoal
أوضح علاء أباظة وكيل أعمال سيف الدين الجزيري نجم تونس والزمالك اهتمام أندية خليجية بالحصول على خدمات الأخير.
سيف الدين الجزيري
النادي : الزمالك
وقال أباظة عبر قناة الحياة:"لا يوجد شيء رسمي".
ثم استدرك "لكن هناك اتصالات".
وواصل "من قطر والإمارات والسعودية".
وتألق الجزيري (28 عاما) في كأس العرب مع نسور قرطاج ونال الميدالية الفضية وتوج بلقب هداف البطولة بعدما سجل 4 أهداف.
وانتقل المهاجم للزمالك في يناير الماضي وشارك مع الفريق في 30 مباراة وسجل 5 أهداف وأرسل 8 تمريرات حاسمة.
ويمتد عقد الجزيري مع الزمالك إلى 2024.
نرشح لكم
أخر الأخبار
وكيله يجيب.. هل ينضم هالاند لـ برشلونة؟ 43 دقيقة | ميركاتو