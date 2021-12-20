الأهلي: الشناوي جاهز لـ الرجاء.. وعلاج طبيعي لـ أكرم توفيق

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 10:26

كتب : حسام نور الدين

محمد الشناوي

شدد أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي على جاهزية محمد الشناوي حارس مرمى الفريق لمواجهة الرجاء المغربي يوم الأربعاء في كأس السوبر الإفريقي.

وأشار أبو عبلة إلى أن الشناوي سيشارك في المران الجماعي اليوم الإثنين.

وقال أبو عبلة في تصريحات للصحفيين إن أكرم توفيق مدافع الأهلي أدى جلسة علاج طبيعي بعد شكواه من ألم في العضلة الأمامية.

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ولم يشارك أكرم في مران الأحد بعدما قرر الجهاز الفني للأهلي منح راحة للاعبين الذين شاركوا في كأس العرب 2021.

وخضع محمد مجدي "أفشة" وعلي معلول لأشعة سونار للاطمئنان على حالتهما البدنية استعدادا للرجاء.

ويسعى الأهلي للتتويج بالسوبر للمرة الثامنة في تاريخه وللمرة الثانية على التوالي بعدما نال اللقب في مايو الماضي بالتفوق على نهضة بركان المغربي.

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