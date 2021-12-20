كريم ذكري: شفاء 5 حالات مصابة بكورونا في المصري.. ومواجهة فاركو مهمة

أعرب كريم ذكري مدير الكرة الجديد في النادي المصري عن سعادته بشفاء خمسة لاعبين في صفوف الفريق من فيروس كورونا وتدربهم وجاهزيتهم للمشاركة.

وكان المصري يعاني من غياب 10 من لاعبيه أمام مصر للمقاصة بسبب الإصابة بفيروس كورونا والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي.

وقال ذكري عبر قناة أون تايم سبورتس 2 قبل مواجهة فاركو: "لم يصل النادي أي أمر رسمي بشأن تأجيل المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية، حتى الآن اللقاء في موعده".

وأوضح "مواجهة فاركو مهمة جدا بالنسبة لنا، الفوز يصعد بنا إلى المركز الثاني وهو ما سيفرق مع الفريق معنويا بشكل كبير".

وأضاف مدير الكرة بالمصري "المباراة الماضية أثبتت أن جميع اللاعبين على قدر المسؤولية وأدوا بروح جيدة تحت قيادة معين الشعباني".

وكشف كريم ذكري "هناك خمس أو ست حالات مصابة بفيروس كورونا في الفريق تماثلوا الشفاء وتدربوا بشكل طبيعي".

واختتم ذكري تصريحاته عن أزمة المستحقات قائلا: "المحافظ لا يتأخر عن دعم المصري وفي الفترة الأخيرة أرسل جزء من مستحقات اللاعبين ويتبقى بعض المكافآت سيتم حلها قريبا".

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع برصيد 10 نقاط من ست جولات وبفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثاني.