كريم ذكري: شفاء 5 حالات مصابة بكورونا في المصري.. ومواجهة فاركو مهمة

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 00:50

كتب : FilGoal

جريندو يحتفل بهدف المصري في ريفرز يونايتد

أعرب كريم ذكري مدير الكرة الجديد في النادي المصري عن سعادته بشفاء خمسة لاعبين في صفوف الفريق من فيروس كورونا وتدربهم وجاهزيتهم للمشاركة.

وكان المصري يعاني من غياب 10 من لاعبيه أمام مصر للمقاصة بسبب الإصابة بفيروس كورونا والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي.

وقال ذكري عبر قناة أون تايم سبورتس 2 قبل مواجهة فاركو: "لم يصل النادي أي أمر رسمي بشأن تأجيل المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية، حتى الآن اللقاء في موعده".

أخبار متعلقة
اسكواش - علي فرج يتأهل لنهائي مصري نيوزلاندي في بطولة بلاك بول الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع المقاولون العرب.. القناة الناقلة والمعلق كأس العرب تحقق أرقاما قياسية عديدة.. والجمهور المصري يصنع الفارق كيروش: المنتخب المصري لن يغلق أبوابه أمام أحد

وأوضح "مواجهة فاركو مهمة جدا بالنسبة لنا، الفوز يصعد بنا إلى المركز الثاني وهو ما سيفرق مع الفريق معنويا بشكل كبير".

وأضاف مدير الكرة بالمصري "المباراة الماضية أثبتت أن جميع اللاعبين على قدر المسؤولية وأدوا بروح جيدة تحت قيادة معين الشعباني".

وكشف كريم ذكري "هناك خمس أو ست حالات مصابة بفيروس كورونا في الفريق تماثلوا الشفاء وتدربوا بشكل طبيعي".

واختتم ذكري تصريحاته عن أزمة المستحقات قائلا: "المحافظ لا يتأخر عن دعم المصري وفي الفترة الأخيرة أرسل جزء من مستحقات اللاعبين ويتبقى بعض المكافآت سيتم حلها قريبا".

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع برصيد 10 نقاط من ست جولات وبفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثاني.

المصري كريم ذكري الدوري المصري
نرشح لكم
عامر حسين: جدول جديد حال إلغاء أمم إفريقيا.. وهذا مصير كأس الرابطة الإسماعيلي لـ في الجول: اختيار فوزي في القائمة المبدئية لـ منتخب مصر إنجاز الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع المقاولون العرب.. القناة الناقلة والمعلق الإسماعيلي يحيل شيلونجو إلى التحقيق.. والموقف حال عدم امتثاله
أخر الأخبار
كريم ذكري: شفاء 5 حالات مصابة بكورونا في المصري.. ومواجهة فاركو مهمة 10 دقيقة | الدوري المصري
عامر حسين: جدول جديد حال إلغاء أمم إفريقيا.. وهذا مصير كأس الرابطة 15 دقيقة | الدوري المصري
فاسكيز: لو سجلنا هدفا لاختلفت المباراة.. واحتجينا على الوقت بدل الضائع 33 دقيقة | الدوري الإسباني
برصاصة مبكرة.. نابولي يسقط ميلان ويتشبث بمطاردة إنتر 53 دقيقة | الدوري الإيطالي
سلسلة انتصارات ريال مدريد تتوقف أمام حائط قادش الحديدي 53 دقيقة | الدوري الإسباني
اسكواش - علي فرج يتأهل لنهائي مصري نيوزلاندي في بطولة بلاك بول ساعة | رياضات أخرى
أحمد رفعت: أعتذر لجماهير مصر على خسارة كأس العرب.. وهذا ما دار بيني وبين كيروش ساعة | مصر
المتحدث باسم ائتلاف إنكار الذات يعلن عبر في الجول القائمة المرشحة لاتحاد الكرة ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يوسف بلايلي يفسخ تعاقده مع قطر القطري 2 مواجهات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد المباريات والقنوات الناقلة 3 انتهت القرعة المعادة لدوري أبطال أوروبا - باريس يتحدى ريال مدريد.. وأتليتكو ضد يونايتد 4 رسالة من ساسي لجمهور مصر عقب خطأ السولية ضد تونس