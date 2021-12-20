فاسكيز: لو سجلنا هدفا لاختلفت المباراة.. واحتجينا على الوقت بدل الضائع

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 00:28

كتب : عبد الرحمن فوزي

لوكاس فاسكيز - ريال مدريد

سيشسي

وتعادل ريال مدريد مع قادش بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني.

وقال فاسكيز في تصريحات صحفية عقب المباراة: "لقد سيطرنا على المباراة من البداية إلى النهاية ولكن ربما كنا نفتقد إلى الكثير من الطلاقة ولم نتمكن من السير بشكل جيد".

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وتابع "كانت لدينا فرص صريحة ولكن هناك أيام في كرة القدم لا تمر بشكل جيد".

واستمر "كنا نعرف نوعية المباراة التي كنا سنلعبها، اعتقد إننا لو كنا سجلنا هدفا لكانت المباراة سارت بشكل مختلف".

وأضاف "في الشوط الثاني قمنا بالضغط بشكل أقوى، كان يتبقى عدد دقائق أقل وخاطرنا بكل شيء ومن المؤسف عدم تحقيق الانتصار".

وأتم "لقد احتجينا على الوقت بدل الضائع في مباريات أخرى نرى 8 دقائق، ولكن إيقاف اللعب يتم مكافأته ولكن هذا ليس عذرا، ولا ننظر إلى جدول الترتيب ولكن ننظر فقط إلى أنفسنا".

بذلك التعادل ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 43 في صدارة الدوري الإسباني، بفارق6 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة مؤجلة، كما ارتفع رصيد قادش للنقطة الـ 14 في المركز الـ 19.

لوكاس فاسكيز لوكاس فاسكيز - ريال مدريد قادش
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