برصاصة مبكرة.. نابولي يسقط ميلان ويتشبث بمطاردة إنتر

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 00:08

كتب : FilGoal

ميلان - نابولي

تغلب نابولي على مضيفه ميلان بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر للدوري الإيطالي.

سجل إليف إلماس هدف المباراة الوحيدة في الدقيقة 5.

ورفع هذا الفوز رصيد نابولي إلى 39 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن ميلان الذي تراجع إلى المركز الثالث، فيما يتصدر إنتر ميلان الدوري بـ43 نقطة.

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رصاصة مبكرة

تقدم نابولي سريعا في الدقيقة الخامسة بركنية لعبها بيوتر زيلينسكي ليسددها إليف إلماس بالرأس في شباك الروسونيري.

وفي الدقيقة 18 كاد زلاتان إبراهيموفيتش أن يتعادل بعرضية من فودي بالو توريه، ولكن مرت رأسية السويدي بجوار القائم.

وحاول فرانك كيسي في الدقيقة 24 بجوار القائم، فيما تلاه أليساندرو فلورينزي بتسديدة من لمسة واحدة في الدقيقة 34، ولكن بجوار القائم أيضا.

وقبل نهاية الشوط، تحديدا في الدقيقة 43 سدد زيلينسكي كرة مرت فوق العارضة، لينتهي الشوط بتقدم نابولي 1-0.

بدائل من الجزائر

في الدقيقة 49 سدد إبراهيموفيتش مجددا ليتصدى أوسبينا، بينما كاد أندريا بيتانيا أن يسجل الثاني في الدقيقة 51 لولا إبعاد الدفاع.

أول تبديلات المباراة أتى في الدقيقة 54 بنزول ستانيسلاف لوبوتكا بدلا من دييجو ديمي المصاب، فيما أجرى ستيفانو بيولي مدرب ميلان تبديلين في الدقيقة 63 بنزول أوليفييه جيرو وأليكسيس سايليمايكرس بدلا من رادي كرونيتش وبراهيم دياز.

حاول جونيور ميسياس في الدقيقة 68 ولكن مرت كرته فوق العارضة، ثم غادر في الدقيقة 77 ضمن تبديلين لميلان رفقة ساندرو تونالي، ليحل الجزائري إسماعيل بن ناصر وسامو كاستييخو بدلا منهما.

في الوقت ذاته أتى جزائري آخر على الناحية الأخرى، هو آدم وناس رفقة ماتيو بوليتانو ودريس ميرتينز بدلا من هيرفينج لوزانو وبيوتر زيلينسكي وأندريا بيتانيا.

لحظات قاسية

من جديد حاول إبراهيموفيتش في الدقيقة 83، بينما أكمل بيولي تبديلاته بنزول بيير كالولو بدلا من فلورينزي في الدقيقة 86، وحل الجزائري الثالث في المباراة والثاني في نابولي، وهو فوزي غلام الذي أتى بدلا من إليف إلماس.

وفي الدقيقة 90 سجل فرانك كيسي هدف التعادل بعد ارتباك في منطقة جزاء نابولي، ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو للقطة تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

ورفع هذا الفوز رصيد نابولي إلى 39 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن ميلان الذي تراجع إلى المركز الثالث، فيما يتصدر إنتر ميلان الدوري بـ43 نقطة.

ويلعب ميلان يوم الأربعاء القادم ضد إمبولي، فيما يلعب نابولي ضد سبيتزيا ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر للدوري الإيطالي.

ميلان نابولي الدوري الإيطالي
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