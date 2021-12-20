سلسلة انتصارات ريال مدريد تتوقف أمام حائط قادش الحديدي

تعادل ريال مدريد مع قادش بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني.

التشكيل

بدأ إدين هازارد المباراة بشكل أساسي برفقة فيدي فالفيردي للمرة الأولى منذ فترة طويلة.

بدأ ريال مدريد المباراة بشكل هجومي ولكن بدون فرص خطيرة حتى تسديدة فيرلان ميندي التي غيرت اتجاهها من الدفاع وكادت أن تغالط ليديسما حارس مرمى قادش في الدقيقة الـ 17.

وفي الدقيقة الـ 22 تصدى ليديسما لتسديدة صاروخية من فالفيردي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط استبسال دفاعي من الفريق الأصفر.

وفي الشوط الثاني استمر ليديسما كحائط صد أصفر أمام هجمات ريال مدريد والبداية كانت برأسية هازارد التي تصدى لها في الدقيقة الـ 55.

وواصل ليديسما التألق أمام تسديدة فينيسيوس جونيور بعد ثلاث دقائق فقط.

وفي الدقيقة الـ 74 كاد قادش أن يباغت ريال مدريد بالهدف الأول عكس اتجاه المباراة بتسديدة من ألفارو نيجريدو مرت بجانب القائم مباشرة.

وعاد ليديسما للتألق مرة أخرى بتصديه لركلة حرة مباشرة من كريم بنزيمة في الدقيقة الـ 88.

وفي باقي المباراة تكفل دفاع قادش من منع الكرة من الوصول إلى مرمى ليديسما لتنتهي المباراة بالتعادل لسلبي بدون أهداف، لتتوقف سلسلة الفوز التي حققها ريال مدريد لعشر مباريات على التوالي في جميع البطولات.

بذلك التعادل ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 43 في صدارة الدوري الإسباني، بفارق6 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة مؤجلة، كما ارتفع رصيد قادش للنقطة الـ 14 في المركز الـ 19.