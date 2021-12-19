اسكواش - علي فرج يتأهل لنهائي مصري نيوزلاندي في بطولة بلاك بول

الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 23:31

كتب : FilGoal

علي فرج

واصل علي فرج المصنف الأول عالميا تقديم عروضه القوية وتأهل إلى نهائي بطولة بلاك بول.

وتغلب علي فرج على زميله مصطفى عسل بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية وصلت إلى ما يقرب من 100 دقيقة.

وتأخر علي فرج في الشوط الأول بنتيجة 16-14 قبل أن يحسم الشوط الثاني بقوة 11-1.

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وواصل علي فرج في الشوط الثالث تألقه وحسمه بنتيجة 11-9 ليقترب من التأهل، لكن عاد مصطفى عسل بقوة وعادل النتيجة مجددا بالفوز 6-11.

وفي الشوط الفاصل من المباراة نجح علي فرج في حسم تأهله إلى النهائي بعد الفوز 11-8 في مباراة ماراثونية.

أما في المباراة الأخرى فخسر مروان الشوربجي أمام النيوزلاندي بول كول المصنف الثاني عالميا بثلاثة أشواط دون مقابل.

ويلعب علي فرج أمام النيوزلاندي بول في الثامنة مساء على لقب نهائي بطولة بلاك بول.

اسكواش علي فرج مصطفى عسل
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