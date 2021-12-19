أحمد رفعت: أعتذر لجماهير مصر على خسارة كأس العرب.. وهذا ما دار بيني وبين كيروش

اعتذر أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر ومنتخب مصر عن عدم الفوز بكأس العرب مشيرا إلى أنه سيبذل قصارى جهده للتواجد مع المنتخب مستقبلا.

وقال أحمد رفعت في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "أعتذر للجمهور عن عدم فوزنا بالبطولة، الجماهير اعتادت على وجود مصر في المركز الأول مهما حدث".

وتابع "لن يتحدث أحد عن كوننا تجمعنا قبل البطولة بأربعة أيام وهناك عديد اللاعبين يلعبون للمرة الأولى معا ولكن في النهاية كنا نعلم أنه رغم كل شيء يجب أن يكون المنتخب في القمة".

وأضاف "حاولنا الظهور بأفضل مستوى ممكن ولكن لم نستطع الفوز باللقب، افتقدنا وجود أكثر من لاعب مهم وكنا في مرحلة التعرف على أسلوب لعب المدرب وهو ما يستغرق وقتا بالطبع".

وواصل "كان هناك مكاسب من البطولة بمشاركة أكثر من وجه جديد وبدأنا فهم أسلوب المدرب وما يحتاجه من اللاعبين وسنكون أفضل في المستقبل".

واستكمل "لم أتوقع أن أحصل على الفرصة وشكرت الجهاز الفني على ذلك، قلت له أنني في الـ3 أو 4 سنوات الأخيرة كان هدفي الوصول للمنتخب وهو ما لم يحدث إلا في وجودك لذلك أتوجه له بالشكر".

وأردف "تحدثنا معا مرة واحدة قبل مباراة قطر وهو شخص يجيد التعامل مع الجميع بأفضل شكل ممكن وخصوصا اللاعبين الذين يلعبون للمرة الأولى مع المنتخب".

وأتم "أطمح أن أقدم أفضل ما لديّ مع النادي الذي يمتلك لاعبين كبار ومدرب على أعلى مستوى من أجل أن أستمر في التواجد مع المنتخب في ظل وجود الفرصة للجميع".

رفعت شارك في 4 مباريات مع منتخب مصر خلال بطولة كأس العرب، سجل خلالها هدفين وصنع هدفا واحدا.