المتحدث باسم ائتلاف إنكار الذات يعلن عبر في الجول القائمة المرشحة لاتحاد الكرة

الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 23:09

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أعلن عصام سراج المتحدث الرسمي باسم قائمة ائتلاف إنكار الذات أسماء المرشحين للقائمة لاتحاد الكرة.

وكشف سراج عن تقدم عدد أكبر من المرشحين على منصب العضوية لتفادي أي مشكلة في تقديم الأوراق وبعدها سيتم الاستقرار على الأسماء النهائية.

وقال سراج لـ FilGoal.com" "غدا سيتم التقدم لقائمة ائتلاف إنكار الذات بأوراقها إلى الاتحاد المصري لكرة القدم استعدادا لخوض منافسات الانتخابات".

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وتابع "القائمة تضم عددا على منصب العضوية سيتم الاختيار فيما بينهم لاحقا وذلك لتفادي أي مشكلة في الأوراق المقدمة".

وأضاف سراج "القائمة ستكون برئاسة وزير البترول السابق سامح فهمي، ومجدي اللوزي نائبا".

وكشف "أما على منصب العضوية فكل من ماجد نجاتي رئيس نادي إنبي السابق، ومحمد الطويلة رئيس نادي النجوم، وأيمن يونس لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، وقائد منتخب مصر السابق أحمد حسن، وخالد بيومي المحلل الكروي، وعصام سراج الدين مدير التعاقدات السابق بالأهلي والمقاصة، وسمير عثمان الحكم الدولي السابق، وأسامة خليل لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق ورانيا علواني على مقعد المرأة، وشيماء منصور وحسين عبده رئيس نادي أسوان السابق".

ومن المنتظر أن تنافس تلك القائمة، القائمة المتوقعة برئاسة جمال علام، بوجود خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي السابق كنائب، مع نجمي الكرة المصرية حازم إمام ومحمد بركات، ومدير لجنة المسابقات عامر حسين، مع محمد أبو الوفا وإيهاب الكومي وحلمي مشهور ودينا الرفاعي.

اتحاد الكرة سامح فهمي عصام سراج
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