الإسماعيلي لـ في الجول: اختيار فوزي في القائمة المبدئية لـ منتخب مصر إنجاز

أشاد سيد توفيق مدرب حراس المرمى للإسماعيلي باختيار محمد فوزي حارس مرمى الفريق للقائمة المبدئية لمنتخب مصر.

محمد فوزي النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وكان كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر قد أعلن قائمة مبدئية تضم 40 لاعبا استعدادا للاختيار منها لبطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون.

وتستضيف الكاميرون بطولة أمم إفريقيا في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

وقال سيد توفيق لـ FilGoal.com: "اختيار حارس مرمى وسط ما يمر به الفريق من نتائج غير مستقر يثبت تطور مستواه".

وأضاف "فوزي يملك إمكانيات تؤهله لهذا التطوير أهمها دوافعه الشخصية ورغبته في تطوير إمكانياته الفنية".

وشدد مدرب حراس مرمى الإسماعيلي "هذا الاختيار إنجاز للإسماعيلي في ظل تلك الئروف ودافع للحارس والفريق في رفع المعنويات وتغيير الأداء ونتائج الفريق للأفضل".

واختتم تصريحاته "نحن نكمل مع فوزي ما بدأناه، وأتمنى أن يسترم في القائمة النهائية لأمم إفريقيا".