الشناوي: نحترم الرجاء.. يمكنني التحامل على نفسي ولكن لن ألعب مصابا

قال محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي إن الفريق جاهز تماما لمواجهة فريق الرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي، مشيرا إلى أن دوافع الجهاز الفني واللاعبين قوية في الفوز بالبطولة التي تمثل أهمية كبيرة للجميع.

وأوضح أن مواجهة الرجاء لن تكون سهلة، في ظل ما تتمتع به مباريات فرق شمال إفريقيا من قوة وندية شديدة، وأن الجهاز الفني للأهلي يتعامل مع المنافس باحترام وتركيز كبيرين، خاصة أن التفاصيل الصغيرة يكون لها دور في حسم البطولات.

وأضاف الشناوي "الالتزام الخططي والتركيز الشديد أمران مهمان للغاية عندما تخوض بطولة من مباراة واحدة، ونحن في الأهلي تعودنا على مثل هذه الأجواء والفريق يضم عناصر مميزة تملك الخبرات اللازمة للتعامل مع المباريات الكبيرة".

وتابع "بطولة السوبر الإفريقي مهمة لنا ولجماهيرنا وبالتأكيد ندخل كل بطولة أو مباراة لا نبحث عن شيء سوى الفوز فقط لأن المركز الثاني مثل الأخير، ونحن نقدر جيدا رغبة جماهير الأهلي في الفوز بالألقاب، ونجتهد من أجل إسعادهم، والفوز بالبطولات القارية مهم لنا من أجل استعادة لقب النادي الأكثر تتويجا في العالم".

وأشار الشناوي إلى أنه جاهز تماما للمباريات وأنه يقدر اهتمام الجماهير بالاطمئنان على حالته، مؤكدا أنه من الوارد أن يتحامل على نفسه لكن من المستحيل أن يشارك في التدريبات أو المباريات مصابا، وأنه دائما يضع مصلحة المنتخب الوطني والنادي الأهلي فوق كل اعتبار.

وقال الشناوي إن الجهاز الفني استقبل اللاعبين الدوليين بحفاوة كبيرة، في إطار الروح الطيبة التي يتعامل بها الجميع، وأن اللاعبين أغلقوا صفحة المشاركة في بطولة كأس العرب، بعدما استفاد الجميع منها بشكل كبير من الناحية الفنية.

واستبعد حارس الشياطين الحمر أن يكون الفريق قد تأثر بفترة التوقف الطويلة لبطولة الدوري، مؤكدا أن الدوليين استفادوا من الاحتكاك القوي في بطولة كأس العرب، كما أن الفريق خاض مباراتين وديتين أمام طلائع الجيش وسموحة لتجهيز الجميع.

ويرى الشناوي أن خوض مباراة السوبر بالصفقات الجديدة يمنح الفريق دعما كبيرا بعد انسجام الجميع مع طريقة اللعب خلال الفترة الماضية، كما أشار إلى دور جمهور الأهلي الذي اعتبره المحرك الأساسي للفوز بكل البطولات وتحقيق الإنجازات، موضحا أنه دائما السند في الشدائد قبل الانتصارات، وأن اللاعبين لديهم إصرار كبير على الفوز باللقب، واستمرار نجاحات الفريق.

وتقام المباراة يوم الأربعاء الثاني والعشرين من ديسمبر الجاري، على ملعب أحمد بن على بالعاصمة القطرية الدوحة