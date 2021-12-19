الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع المقاولون العرب.. القناة الناقلة والمعلق
الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 21:58
كتب : FilGoal
يستعد الزمالك لاستئناف مباريات الدوري المصري من جديد بعد توقف دام لـ26 يوما.
ويلتقي الزمالك مع المقاولون العرب ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري المصري.
وتقام المباراة يوم الثلاثاء 21 ديسمبر المقبل.
ويلعب اللقاء في تمام الساعة 8:00 مساء.
وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.
ويعلق على المباراة المعلق بلال أحمد علام.
وكان الزمالك قد خاض خلال فترة التوقف الحالية ثلاث مباريات ودية أمام بايونيرز والترسانة والرائد السعودي، حيث فاز في الأولى بخمسة أهداف دون مقابل، وفاز في الثانية بهدف واحد دون رد، وتعادل في الثالثة بهدفين لكل فريق.
ويتواجد الزمالك في المركز الثالث للدوري المصري برصيد 13 نقطة بعد مرور 6 جولات.
بينما يحتل المقاولون العرب المركز الـ14 برصيد 5 نقاط.
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