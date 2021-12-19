انتهت في إيطاليا - ميلان (0) - (1) نابولي.. خسارة الروسونيري في سان سيرو

يستضيف ميلان فريق نابولي في قمة منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويحتل ميلان المركز الثاني برصيد 39 نقطة بينما نابولي في المركز الرابع برصيد 36 نقطة.

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نهاية المباراة

ق 92 تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل

ق 90 جوووووووووووووووول التعادل بتسديدة من فرانك كيسي بعد ارتباك في منطقة جزاء نابولي

ق 86 بيير كالولو يأتي بدلا من فلورنزي في صفوف ميلان.. والجزائري فوزي غلام يحل بدلا من إليف إلماس في صفوف نابولي

ق 83 الكرة تصل إلى إبراهيموفيتش ليسدد ولكن الحارس أوسبينا يتصدى

ق 78 ميلان يرد بتبديلين.. الجزائري إسماعيل بن ناصر وسامو كاستييخو بدلا من ساندرو تونالي وجونيور ميسياس

ق 77 ثلاثة تبديلات في صفوف نابولي بنزول الجزائري آدم وناس وماتيو بوليتانو ودريس ميرتينز بدلا من هيرفينج لوزانو وبيوتر زيلينسكي وأندريا بيتانيا

ق 68 جونيور ميسياس يسدد والكرة تمر فوق العارضة

ق 63 تبديلين في صفوف ميلان بنزول أوليفييه جيرو وأليكسيس سايليمايكرس بدلا من رادي كرونيتش وبراهيم دياز

ق 54 التبديل الأول في صفوف نابولي بخروج دييجو ديمي بداعي الإصابة ونزول ستانيسلاف لوبوتكا

ق 51 أندريا بيتانيا كاد أن يضيف الثاني ولكن الدفاع يبعد الكرة

ق 49 تسديدة من زلاتان إبراهيموفيتش يبعدها ديفيد أوسبينا

بداية الشوط الثاني

ق 43 تسديدة من زيلينسكي تمر فوق العارضة

ق 34 متابعة قوية من أليساندرو فلورنزي بلمسة واحدة ولكن التسديدة تمر بجوار القائم الأيمن.

ق 24 فرانك كيسي يسدد من خارج المنطقة ولكن تمر الكرة بجوار القائم

ق 18 فرصة خطيرة تضيع على ميلان.. زلاتان إبراهيموفيتش يرتقي لعرضية من فودي بالو توريه ولكن رأسيته تمر بجوار القائم

ق 5 جووووووووووووول الأول لنابولي.. بيوتر زيلينسكي يرسل الركنية ليقابلها إليف إلماس بالرأس في الشباك

بداية المباراة